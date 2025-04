Quem é o lateral ‘escalado’ por Neymar entre os titulares do Santos?

O atacante Neymar movimentou as redes sociais dos torcedores do Santos ao divulgar uma possível escalação do time. Entre os nomes listados entre os “11 titulares”, aparece o lateral-esquerdo Souza, revelado nas categorias de base do Peixe.

João Victor de Souza Menezes, nascido em 16 de junho de 2006, em Mauá (SP), chegou ao Santos aos nove anos para atuar nas equipes de futsal. O lateral estreou pelo time profissional em 2024, no empate por 2 a 2 com o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia. Desde então, disputou 13 partidas e deu duas assistências para gol.

O Menino da Vila tem passagens frequentes pelas Seleções Brasileiras de base, foi campeão sul-americano sub-17 em 2023 e integrou o elenco da Seleção na Copa do Mundo Sub-17 de 2024.

Neymar divulgou a escalação por engano nas redes sociais (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Recuperação de lesão

Atualmente, Souza se recupera de uma ruptura da sindesmose do tornozelo direito — estrutura que conecta os ossos da tíbia e da fíbula. A lesão ocorreu na derrota por 3 a 1 para o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista.

Após passar por cirurgia, o jogador está em fase de transição, sob os cuidados da fisioterapia do clube. Ainda não há uma previsão oficial para seu retorno aos gramados.

E a escalação de Neymar?

A publicação feita por Neymar foi apagada logo em seguida, mas já havia repercutido entre os torcedores. A curiosidade aumentou porque alguns nomes na escalação estavam rasurados e substituídos por outros. Entre os nomes citados, o time teria Luisão como lateral-direito, Escobar na esquerda e o meio-campista Bontempo atuando aberto pelo lado direito.

Vale destacar que o Santos segue sem treinador efetivo. Atualmente, o comando da equipe está sob responsabilidade de César Sampaio, de forma interina. O Peixe vem de uma derrota para o São Paulo, no estádio do Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.