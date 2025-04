Santos lança camisa ‘A Fábrica de Raios’ para times da base; confira detalhes

O Santos lançou neste domingo (27) a camisa 'A Fábrica de Raios', um produto licenciado dedicado às categorias de base da instituição.

É uma homenagem ao futebol arte, de um time que é conhecido por revelar grandes jogadores para o mundo, onde, contrariando as estatísticas, o raio cai mais de uma vez.

A camisa foi desenvolvida com um material de alta qualidade, oferecendo conforto, estilo e durabilidade para acompanhar o torcedor em qualquer ocasião: no estádio, no encontro com amigos ou no dia a dia. Um produto autêntico, que carrega em cada detalhe o orgulho de um legado eterno.

O gerente das categorias de base do Peixe, José Renato Quaresma, exaltou a iniciativa.

-É muito importante o Santos saber aproveitar a imagem dos Meninos da Vila no mercado. Temos muitas crianças que se inspiram nesses atletas de grande qualidade que surgem na Vila Belmiro. Precisávamos de um material que marcasse isso, que o clube pudesse trabalhar esse grande potencial que existe nas categorias de base. A camisa licenciada é algo espetacular para simbolizar essa performance, mostra que estamos no rumo certo das decisões. No futuro, esses meninos e meninas, estarão ajudando o profissional em importantes conquistas - afirmou o dirigente.

A camisa estará disponível para venda a partir deste domingo (27) e poderá ser adquirida na Santos Store, na Santos Store do shopping Praiamar e na loja itinerante, em frente à Vila Belmiro.

Santos divulga uniforme especial para as categorias de base do clube.

Novos uniformes do time profissional:

No início deste ano, o Santos promoveu a divulgação das linhas do uniforme 1 (branco) e do segundo modelo (listrado).

O primeiro lançamento contou com a participação de Neymar. A nova versão branca do modelo de jogo é uma homenagem à escadaria com 402 degraus do Monte Serrat, um dos principais pontos turísticos da Baixada Santista.

Já o segundo modelo, o listrado, foi lançado no dia do aniversário de 113 anos do Alvinegro. O modelo tem como objetivo estreitar os laços históricos do clube dos anos de 1990 até 2000. A tradição do uniforme listrado em branco e preto ganhou detalhes pixelados, que trouxeram uma estética modernista ao manto alvinegro.

O clube também confeccionou em parceria com a Umbro uma nova edição para treinos e viagem na cor preta. Os modelos estão esgotados.

