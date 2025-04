Lucas Barbosa, do Red Bull Bragantino, exalta Neymar no Santos: ‘dispensa comentários’

O Santos vai encontrar com um 'velho conhecido' neste domingo (27), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Lucas Barbosa, que jogou durante quatro anos no Peixe, agora veste a camisa do Massa Bruta.

O Menino da Vila chegou ao novo clube em janeiro deste ano e assinou contrato até o fim de 2029. Ele tem apenas oito jogos na temporada, sendo três como titular.

A sequência poderia ser maior, mas uma lesão muscular na coxa direita o afastou de praticamente todo o Campeonato Paulista.

O atacante Lucas Barbosa comentou sobre o encontro com Neymar no duelo entre Santos e Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em que o Peixe venceu por 2 a 0.

— O Neymar dispensa comentários. Foi meu ídolo por muito tempo. Quando cheguei à Vila Belmiro para as quartas de final, ele estava no jogo. O ambiente estava com uma energia diferente. Joguei quatro anos no Santos e nunca tinha visto a Vila daquele jeito. Ele é um jogador especial, e espero que renove para que possamos nos reencontrar, especialmente no novo estádio do Bragantino. Claro que será um desfalque importante, mas o Santos tem grandes jogadores e, com certeza, será uma grande partida — afirmou o atacante.

Lucas Barbosa assinou contrato com o Red Bull Bragantino até o fim de 2029. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Lucas Barbosa relembrou a pressão de jogar na Vila Belmiro e ainda revelou com exclusividade quais foram as conversas com os companheiros de clube sobre a partida deste domingo (27).

— Jogar na Vila é muito difícil. É um estádio complicado para quem joga contra. Nos primeiros 15 minutos, a pressão é enorme. Passei para o pessoal a importância de segurar essa pressão inicial. O time deles é muito intenso e a torcida empurra bastante. Aqui se fala muito da "Lei do Ex". Tem eu e o Sasha. Estamos focados em conquistar um grande resultado — disse o atacante.

O Menino da Vila também falou com carinho sobre as lembranças do período em que defendia o Santos na Baixada Santista.

— O Santos me moldou como homem, principalmente em relação à personalidade, resiliência e a não temer ninguém. O clube tem muito desse espírito, e sou muito grato. Tenho um carinho enorme. Vai ser muito especial voltar a jogar na Vila Belmiro. Mas, agora estou no Red Bull Bragantino. Sempre quis estar aqui pelo projeto. Vamos fazer um grande jogo — completou.

Lucas Barbosa no Santos:

Natural de Bebedouro, no interior de São Paulo, Lucas Barbosa chegou nas categorias de base do Santos em 2019, após chamar a atenção jogando pelo Grêmio Novorizontino.

O meia-atacante chegou a atuar pelos profissionais em duas partidas no início de 2021, mas retornou para a equipe sub-20 na sequência.

Foi em 2022, porém, que o Menino da Vila ‘explodiu’. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Lucas Barbosa foi um dos maiores destaques no vice-campeonato do Santos e terminou a competição como artilheiro do clube, com seis gols marcados.

Logo após o término da Copinha, o meia-atacante subiu de vez para a equipe profissional. Ele encerrou a passagem pelo Peixe com 65 partidas e sete gols. Em julho de 2023, foi emprestado ao Coritiba.