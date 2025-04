Com desfalques, o Santos encerra a preparação para o duelo contra Bragantino

O Santos encerrou na tarde deste sábado (26) a preparação para o duelo diante do Red Bull Bragantino. O elenco no CT Rei Pelé e iniciou a concentração para o duelo decisivo.

O Peixe acumula apenas uma vitória em cinco jogos no Campeonato Brasileiro e tem pela frente o Massa Bruta, neste domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada da competição.

A equipe de Bragança Paulista está em quatro lugar na tabela, com três vitórias em cinco partidas.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Zé Rafael segue em transição após ter se recuperado de uma cirurgia na coluna. Reforço está próximo da estreia. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O técnico interino César Sampaio segue no comando do time e o provável Santos diante do Massa Bruta terá: Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares.

Gabriel Bontempo e Thaciano serão desfalques. O ex-jogador do Bahia já seria reserva e sentiu dores no no tendão de Aquiles. O Menino da Vila sentiu dores no músculo adutor da perna esquerda e será substituído por Gabriel Veron.

➡️ Santos x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Desfalques: