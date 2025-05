Santos inicia semana decisiva para sair da zona do rebaixamento

O Santos se reapresenta nesta terça-feira (06), às 14h30, no CT Rei Pelé, após um dia de folga. A equipe terá seis dias de treinamentos até o confronto com o Ceará.

continua após a publicidade

A partida ainda não tem local definido. Inicialmente marcada para a Vila Belmiro, o duelo pode ser transferido para o Pacaembu. No entanto, até o momento, nenhuma alteração foi registrada no site da CBF.

Esta será a primeira semana completa de trabalho do técnico Cléber Xavier no comando do time santista. Anunciado há uma semana, ele ainda busca sua primeira vitória à frente da equipe: empatou por 1 a 1 com o CRB, pela Copa do Brasil, e foi derrotado pelo Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O Santos ocupa a vice-lanterna do Brasileirão, com apenas uma vitória em sete partidas. Além disso, soma um empate e cinco derrotas. Na Copa do Brasil, vem de um empate por 1 a 1 contra o CRB e agora precisa vencer no dia 22 de maio, no Estádio Rei Pelé, para avançar à próxima fase.

O compromisso diante do Ceará será na próxima segunda-feira, às 20h. O Lance! apurou que o clube ainda tenta mandar a partida no Pacaembu. No ano passado, o time jogou no Morumbi e na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Cléber Xavier ainda não venceu no comando do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a programação da semana:

Terça-feira (6) - Apresentação às 14h30 e treino às 16 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé;

Quarta-feira (7) – Apresentação às 8h30 e treino às 10 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé;

Quinta-feira (8) – Apresentação às 8h30 e treino às 10 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé;

Sexta-feira (9) – Apresentação às 8h30 e treino às 10 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé;

Sábado (10) – Apresentação às 8h30 e treino às 10 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé;

Domingo (11) - Apresentação às 14h30 e treino às 16 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé.

Concentração;

Segunda-feira (12) - 8ª rodada do Brasileirão Betano 2025 - Santos x Ceará, 2O horas (local indefinido)