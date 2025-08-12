Santos divulga a programação da semana visando duelo contra o Vasco
Santos enfrenta o Vasco, adversário direto na tabela pelo Brasileirão
O Santos divulgou nesta terça-feira (12) a programação de treinos da semana, de olho no duelo contra o Vasco, no Morumbis.
A equipe folgou na última segunda-feira (11), um dia após a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão.
Com o resultado, o Peixe chegou aos 21 pontos, ocupando a 14ª colocação, e abriu cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. O primeiro clube dentro do Z-4 é justamente o Vasco, próximo adversário do Alvinegro Praiano, com 16 pontos.
O confronto contra o Cruz-Maltino está marcado para o próximo domingo (17), às 16h (de Brasília), no Morumbis. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para a partida.
Programação da semana:
Terça-feira (12)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Quarta-feira (13)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Quinta-feira (14)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Sexta-feira (15)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Sábado (16)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Viagem para São Paulo de tarde.
Domingo (17)
Santos FC x Vasco - 16h - Morumbis.
