Santos divulga a programação da semana visando duelo contra o Vasco

O Santos divulgou nesta terça-feira (12) a programação de treinos da semana, de olho no duelo contra o Vasco, no Morumbis.

A equipe folgou na última segunda-feira (11), um dia após a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão.

Com o resultado, o Peixe chegou aos 21 pontos, ocupando a 14ª colocação, e abriu cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. O primeiro clube dentro do Z-4 é justamente o Vasco, próximo adversário do Alvinegro Praiano, com 16 pontos.

O confronto contra o Cruz-Maltino está marcado para o próximo domingo (17), às 16h (de Brasília), no Morumbis. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para a partida.

Santos encara o Vasco no próximo domingo (17), no Morumbis. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Programação da semana:

Terça-feira (12)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (13)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (14)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (15)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sábado (16)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Viagem para São Paulo de tarde.

Domingo (17)

Santos FC x Vasco - 16h - Morumbis.