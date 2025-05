Santos inicia preparação para o clássico; Furch é reintegrado ao elenco

O Santos deu início à preparação para o clássico contra o Corinthians, que será no próximo domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco retornou às atividades após um dia de folga. A equipe vem de um empate por 0 a 0 com o Ceará, no Allianz Parque.

No treino desta quarta-feira (14), no CT Rei Pelé, o técnico Cléber Xavier reintegrou o atacante Julio Furch pela primeira vez na temporada.

Furch não estava nos planos do técnico Pedro Caixinha, demitido do clube no dia 4 de abril.



Julio Furch tem 63 partidas com a camisa do Santos e 9 gols marcados. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O argentino chegou ao Santos em julho de 2023. Ou seja, viveu o período pré-rebaixamento com o clube e ainda disputou o Paulistão e a Série B sob o comando de Fábio Carille.

Aos 35 anos, o jogador ainda não entrou em campo nesta temporada. Sua última partida foi no dia 17 de novembro, contra o CRB, pela Série B. No ano passado, ele disputou 41 jogos.

Relembre a carreira de Furch:

Ídolo no futebol mexicano, o atacante Julio Furch rescindiu com o Atlas antes de assinar um contrato válido por dois anos com o Peixe.

Nascido em Winifreda, na Argentina, Furch foi revelado pelo Olimpo e iniciou sua trajetória como profissional em 2010. Em solo argentino, o centroavante ainda atuou por San Lorenzo, Arsenal de Sarandí e Belgrano, antes de se transferir para o futebol mexicano, em 2015.

No México, o atacante ganhou destaque rapidamente e virou uma das principais referências na liga local, conquistando o apelido de ‘El Emperador del Gol’. Começou atuando pelo Veracruz e, após dois anos como artilheiro e campeão da Copa México, foi contratado pelo Santos Laguna.

Na equipe de Torreón, Furch jogou por quatro temporadas, anotou 69 gols e ganhou status de ídolo após conquistar o Campeonato Mexicano de 2018.