Adonis Frías é apresentado no Santos: ‘O desafio mais importante da carreira’

O zagueiro argentino Adonis Frías foi apresentado oficialmente pelo Santos nesta quarta-feira (10), na Vila Belmiro.

Com 1,87m de altura e conhecido por ter um estilo de jogo que vai além das funções defensivas, o jogador destacou que este é “o desafio mais importante da carreira”, considerando o momento e a situação do clube.

Frías demonstrou entusiasmo com a estrutura santista, a tradição do clube no futebol mundial e a garra apresentada pela equipe dentro de campo.

Sobre o reencontro com Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos, o defensor lembrou que já havia trabalhado com ele no Defensa y Justicia, da Argentina, em 2018.

— Eu já conhecia o Vojvoda do Defensa y Justicia, onde ele foi meu treinador. Também acompanhei o trabalho dele no Brasil. É um técnico com uma energia diferente, vive o futebol com muita intensidade e está contagiando a todos, não apenas os jogadores. Ele sabe que posso atuar pela direita, esquerda, como líbero e até na contenção. Sou um jogador funcional. Em termos de posicionamento, não tenho nenhum problema. Vinha jogando e treinando muito bem no León — afirmou o zagueiro.

Adonis Frias é apresentado na Vila Belmiro ao lado do ex-goleiro do Santos Lalá. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

A chegada ao Santos:

Adonis Frías correu contra o tempo para acertar sua transferência ao Santos junto ao León, do México, antes do fechamento da janela de transferências.

— Foi difícil. Já estava acertado havia alguns dias, mas tivemos um contratempo no aeroporto. Fiquei sem treinar, aguardando a definição. Minha família tinha essa expectativa, e eu não queria esperar até o último dia. Achei que seria mais rápido, e tudo o que eu queria era estar aqui o quanto antes — disse.

O zagueiro ainda enfrentou um atraso de voo e complicações financeiras para concluir o vínculo, válido até 31 de dezembro de 2028.

— Foi uma chegada muito intensa. Esperamos até o último momento para fechar a negociação e deu tudo certo. A cidade é bonita e tranquila, e gostei muito do treinamento de alto nível. Encontrei um corpo técnico com muita raça para tirar o Santos dessa situação, e meus companheiros têm uma gana enorme para mudar esse cenário. Juntos, podemos colocar o Santos no lugar que merece. Queria muito jogar o Brasileirão. É um desafio enorme. É um clube com uma história gigante, estou muito feliz e motivado. É um desafio enorme — declarou Frías.

O argentino também destacou as suas principais características em campo.

— O meu jogo aéreo é uma virtude ofensiva e defensiva. Gosto também de fazer gols. Posso jogar pelos dois lados. Gosto de uma saída de bola limpa, sou agressivo, intenso e um competidor que gosta de vencer. Estamos em um momento em que precisamos de resultados. Cada ponto é importante para o Santos — ressaltou.

O defensor ainda não foi regularizado no BID da CBF, já que, por ser estrangeiro, algumas documentações estão em andamento com a Polícia Federal.

O Santos treina nesta quarta-feira (10) à tarde, no CT Rei Pelé. O Peixe volta a campo no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.