Billal Brahimi fecha ‘pacotão’ de reforços do Santos nesta temporada
Santos conta com 35 atletas no elenco profissional
O Santos deve anunciar em breve a contratação do atacante Billal Brahimi. O jogador já está no CT Rei Pelé e aguarda apenas a finalização da documentação para ser oficializado. O clube não tem pressa para concluir o processo, já que Brahimi estava sem equipe desde que deixou o Nice, da França.
Aprovado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, o reforço foi considerado uma oportunidade de mercado e será o 35º atleta do elenco profissional.
Desde janeiro, o Peixe já realizou 20 contratações, muitas delas a pedido dos ex-treinadores Pedro Caixinha e Cléber Xavier, além do ex-CEO Pedro Martins.
Dois nomes contratados nesta temporada já deixaram o clube: Léo Godoy e Gabriel Veron. Recentemente, o diretor executivo Alexandre Mattos, que trabalha em conjunto com o presidente Marcelo Teixeira e seu filho, Marcelinho, fez um balanço da janela de transferências e destacou as dificuldades de negociação com outros clubes em razão das gestões anteriores. Segundo ele, a reputação do Santos ainda está abalada no mercado.
As vendas e empréstimos renderam cerca de R$ 106 milhões, valor que deve ser recebido até o fim do próximo ano. Já os investimentos giraram em torno de R$ 52 milhões, resultando em um superávit superior a R$ 54 milhões.
O Santos entrou em campo pela última vez no dia 31 de agosto, no empate sem gols contra o Fluminense, na Vila Belmiro. A equipe ainda luta para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, já que ocupa a 16ª colocação.
O próximo compromisso será diante do Atlético-MG, neste domingo (14), às 16h (de Brasília), em Belo Horizonte. Os zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, recém-contratados, ainda não foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Durante o intervalo entre os jogos provocado pela Data Fifa, o clube se despediu do zagueiro Gil, que rescindiu contrato em comum acordo, e também negociou o atacante Luca Meirelles com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.
SAÍDAS: Gil (aposentadoria), Diego Borges (ZTE FC, da Hungria), Aderlan (Sport), Léo Godoy (Independiente, da Argentina), Rodrigo Ferreira (São Bernado), Diego Pituca (V-Varen Nagasaki, do Japão), Soteldo (Fluminense), Gabriel Veron (Juventude), Deivid Washington (questão contratual - retorno ao Chelsea), Julio Furch (Banfield, da Argentina), Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk, da Ucrânia), João Paulo (Bahia), Kevyson (Sport), Nathan Santos (Remo), Edcarlos (Botafogo-PB), Vinicius Zanocelo (Ceará) e Balão (Botafogo-PB).
Reforços:
Reforço: Zé Ivaldo
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 27 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Cruzeiro
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025
Reforço: Luisão
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 21 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Novorizontino
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)
O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.
Reforço: Thaciano
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 30 anos
Data do anúncio: 13 de janeiro
Último clube: Bahia
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Tiquinho Soares
Posicionamento: centroavante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 34 anos
Data do anúncio: 24 de janeiro
Último clube: Botafogo
Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027
Reforço: Neymar
Posicionamento: meia ou atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho
Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação
Reforço: Gabriel Veron (atacante)
O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.
Reforço: Álavro Barreal
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 6 de fevereiro
Último clube: FC Cincinnati (EUA)
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra
Reforço: Benjamín Rollheiser
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 12 de fevereiro
Último clube: Benfica (Portugal)
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Deivid Washington
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 20 anos
Data do anúncio: 20 de fevereiro
Último clube: Chelsea (Inglaterra)
Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra
Reforço: Zé Rafael
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 26 de feveireiro
Último clube: Palmeiras
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027
Reforço: Igor Vinicius
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 28 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: São Paulo
Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028
Reforço: Willian Arão
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: Panathinaikos (Grécia)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026
Reforço: Gustavo Caballero
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: paraguaio
Idade: 23 anos
Data do anúncio: 24 de julho
Último clube: Nacional (PAR)
Contrato: até julho de 2029
Reforço: Mayke
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileira
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 30 de julho
Último clube: Palmeiras
Contrato: até o fim de 2027
Reforço: Victor Hugo
Posicionamento: meio-campo
Nacionalidade: brasileira
Idade: 21 anos
Data do anúncio: -
Último clube: Flamengo
Contrato: (empréstimo) até 31 de julho de 2026
Reforço: Lautaro Díaz
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 28 anos
Data do anúncio: 2 de setembro
Último clube: Independiente del Valle
Contrato: (empréstimo) até o 31 de julho de 2026
Reforço: Alexis Duarte
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: paraguaio
Idade: 25 anos
Data do anúncio: 2 de setembro
Último clube: Spartak Moscou (RUS)
Contrato: até setembro de 2029
Reforço: Adonis Frías
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: argentino
Idade: 27 anos
Data do anúncio: 2 de setembro
Último clube: León (MEX)
Contrato: até 31 de dezembro de 2028
