Billal Brahimi fecha ‘pacotão’ de reforços do Santos nesta temporada

O Santos deve anunciar em breve a contratação do atacante Billal Brahimi. O jogador já está no CT Rei Pelé e aguarda apenas a finalização da documentação para ser oficializado. O clube não tem pressa para concluir o processo, já que Brahimi estava sem equipe desde que deixou o Nice, da França.

Aprovado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, o reforço foi considerado uma oportunidade de mercado e será o 35º atleta do elenco profissional.

Desde janeiro, o Peixe já realizou 20 contratações, muitas delas a pedido dos ex-treinadores Pedro Caixinha e Cléber Xavier, além do ex-CEO Pedro Martins.

Dois nomes contratados nesta temporada já deixaram o clube: Léo Godoy e Gabriel Veron. Recentemente, o diretor executivo Alexandre Mattos, que trabalha em conjunto com o presidente Marcelo Teixeira e seu filho, Marcelinho, fez um balanço da janela de transferências e destacou as dificuldades de negociação com outros clubes em razão das gestões anteriores. Segundo ele, a reputação do Santos ainda está abalada no mercado.

As vendas e empréstimos renderam cerca de R$ 106 milhões, valor que deve ser recebido até o fim do próximo ano. Já os investimentos giraram em torno de R$ 52 milhões, resultando em um superávit superior a R$ 54 milhões.

Billal Brahimi vai assinar com o Santos até o fim do ano que vem. (Foto: Divulgação/ Instagram)

O Santos entrou em campo pela última vez no dia 31 de agosto, no empate sem gols contra o Fluminense, na Vila Belmiro. A equipe ainda luta para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, já que ocupa a 16ª colocação.

O próximo compromisso será diante do Atlético-MG, neste domingo (14), às 16h (de Brasília), em Belo Horizonte. Os zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, recém-contratados, ainda não foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Durante o intervalo entre os jogos provocado pela Data Fifa, o clube se despediu do zagueiro Gil, que rescindiu contrato em comum acordo, e também negociou o atacante Luca Meirelles com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

SAÍDAS: Gil (aposentadoria), Diego Borges (ZTE FC, da Hungria), Aderlan (Sport), Léo Godoy (Independiente, da Argentina), Rodrigo Ferreira (São Bernado), Diego Pituca (V-Varen Nagasaki, do Japão), Soteldo (Fluminense), Gabriel Veron (Juventude), Deivid Washington (questão contratual - retorno ao Chelsea), Julio Furch (Banfield, da Argentina), Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk, da Ucrânia), João Paulo (Bahia), Kevyson (Sport), Nathan Santos (Remo), Edcarlos (Botafogo-PB), Vinicius Zanocelo (Ceará) e Balão (Botafogo-PB).

Reforços:

Reforço: Zé Ivaldo

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Cruzeiro

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025

Reforço: Luisão

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 21 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Novorizontino

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)

O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.

Reforço: Thaciano

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 30 anos

Data do anúncio: 13 de janeiro

Último clube: Bahia

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Tiquinho Soares

Posicionamento: centroavante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 34 anos

Data do anúncio: 24 de janeiro

Último clube: Botafogo

Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027

Reforço: Neymar

Posicionamento: meia ou atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho

Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação

Reforço: Gabriel Veron (atacante)

O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.

Reforço: Álavro Barreal

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 6 de fevereiro

Último clube: FC Cincinnati (EUA)

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Benjamín Rollheiser

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 12 de fevereiro

Último clube: Benfica (Portugal)

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Deivid Washington

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 20 anos

Data do anúncio: 20 de fevereiro

Último clube: Chelsea (Inglaterra)

Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Zé Rafael

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 26 de feveireiro

Último clube: Palmeiras

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027

Reforço: Igor Vinicius

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: São Paulo

Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028

Reforço: Willian Arão

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: Panathinaikos (Grécia)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026

Reforço: Gustavo Caballero

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 23 anos

Data do anúncio: 24 de julho

Último clube: Nacional (PAR)

Contrato: até julho de 2029

Reforço: Mayke

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileira

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 30 de julho

Último clube: Palmeiras

Contrato: até o fim de 2027

Reforço: Victor Hugo

Posicionamento: meio-campo

Nacionalidade: brasileira

Idade: 21 anos

Data do anúncio: -

Último clube: Flamengo

Contrato: (empréstimo) até 31 de julho de 2026

Reforço: Lautaro Díaz

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 2 de setembro

Último clube: Independiente del Valle

Contrato: (empréstimo) até o 31 de julho de 2026

Reforço: Alexis Duarte

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 25 anos

Data do anúncio: 2 de setembro

Último clube: Spartak Moscou (RUS)

Contrato: até setembro de 2029

Reforço: Adonis Frías

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: argentino

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 2 de setembro

Último clube: León (MEX)

Contrato: até 31 de dezembro de 2028