O novo auxiliar técnico do Santos, César Sampaio, acabou de ser anunciado e já deu início aos trabalho no CT Rei Pelé. Isso porque o Peixe realizou, na manhã deste sábado (4), o primeiro treinamento do ano e já inicia a preparação para a disputa do Campeonato Paulista. Outra novidade foi a presença de Soteldo, que retornou ao time após se desligar do Grêmio.

Revelado pelo Santos e com bela história no clube, Sampaio retorna a convite do CEO de Pedro Martins. O elenco se reapresentou na última sexta-feira (3) e realizou exames médicos de rotina para o início da temporada.

Além de Soteldo, Lucas Braga retornou de empréstimo. O jogador estava no Shimizu S-Pulse, do Japão, e também participou das primeiras atividades do time comandado por Pedro Caixinha.

O técnico português chega para substituir Fábio Carille, demitido ainda em 2024, após o acesso do Santos à elite do Brasileirão. A estreia do time no Estadual está marcada para o dia 16 de janeiro, contra o Mirassol, na Vila Belmiro, às 21h30.

