Santos espera recuperar jogadores para o Brasileirão

O Santos estreia no Campeonato Brasileiro somente no dia 30 de março, contra o Vasco, às 18h30, no Rio de Janeiro.

Em preparação para o Brasileirão, o Peixe fez um amistoso no último domingo (16), diante do Coritiba, no Couto Pereira, e venceu por 4 a 1.

O Alvinegro teve alguns desfalques para o jogo e agora aproveita o intervalo de três semanas cheias para recuperar o elenco. Depois do duelo contra o Coxa, o técnico Pedro Caixinha deu quatro dias de folga para os jogadores. A reapresentação será nesta sexta-feira (21), no CT Rei Pelé.

Depois da eliminação na semifinal do Paulistão para o Corinthians, o Santos refez a programação da preparação para o Brasileirão e incluiu o amistoso para dar ritmo de jogo aos atletas.

Neymar deve estar à disposição do Santos para a estreia do Campeonato Brasileiro. (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Recuperação dos jogadores:

No amistoso contra o Coritiba, o Santos não contou com as presenças de Aderlan, Hyan, Souza e Zé Rafael, que seguem no Departamento Médico.

O lateral Aderlan está na fase final de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo e Hyan teve um estiramento do ligamento colateral medial.

Souza sofreu uma ruptura da sindesmose do tornozelo direito e deve retornar apenas em maio, assim como Zé Rafael. Ele se recupera de uma cirurgia na coluna.

Guilherme foi poupado por causa de um quadro de mialgia na posterior da coxa direita. Além deles, João Schmidt também foi ausência por causa de uma desidratação leve causada por uma inflamação gastrointestinal.

Neymar segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Ele deve fazer o tratamento acompanhado dos profissionais do seu próprio staff, na sua mansão, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.