Reforços do Santos podem ganhar espaço na estreia do Brasileirão

Após o amistoso contra o Coritiba, o técnico Pedro Caixinha elogiou a postura do Santos no jogo que serviu de preparação para a estreia no Brasileirão.

O Peixe goleou o Coxa por 4 a 1 com dois gols de Tiquinho Soares, um de Zé Ivaldo e outro do Deivid Washington.

O treinador santista utilizou o amistoso para observar os jogadores disponíveis, e todos os atletas que foram relacionados para a partida atuaram. Ao todo, 23 jogadores entraram em campo.

Neymar viajou com o elenco, mas não tinha condições de jogo e ficou apenas no banco de reservas. Ele se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda sentida no duelo contra o Red Bull Bragantino, nas quartas de final do Paulistão.

Desde então, o camisa 10 perdeu a semifinal diante do Corinthians, na Neo Química Arena, e foi desconvocado da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em amistoso contra o Coritiba, Pedro Caixinha testou 23 jogadores do Santos. (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Reservas em destaque:

Alguns jogadores do elenco que não puderam ganhar minutagem no estadual estão no radar de Pedro Caxinha para novos testes no Brasileirão.

Deivid Washington teve uma estreia discreta nos minutos finais da derrota do Santos para o Corinthians na semifinal do Paulistão. Mas, no amistoso contra o Coxa, marcou um dos gols da vitória.

O Menino da Vila retornou à Baixada Santista no mês passado por empréstimo até o fim do ano. O jogador de 19 anos pertence do Chelsea, da Inglaterra.

Quem também pode reforçar o Peixe no ataque é o ex-jogador do Palmeiras Gabriel Veron. Ele teve boa atuação na partida e aos poucos vem ganhando uma melhor forma física. O camisa 70 tem três partidas com o Peixe desde a sua chegada.

O argentino Benjamín Rollheiser é outro jogador que chegou recentemente no plantel do Alvinegro e está cotado para ser um dos 11 iniciais. No amistoso, foi titular pela primeira vez.

Segundo o comandante português, Rollheiser teve pouca rodagem no Benfica no ano passado e ainda precisa de mais minutagem em campo.

Dos 11 reforços contratados para esta temporada, apenas o volante Zé Rafael ainda não atuou. Ele se recupera de uma cirurgia na coluna e deve ficar à disposição apenas em maio.

O Peixe está de folga e só se reapresenta na próxima sexta-feira (21), no CT Rei Pelé. A estreia no Brasileirão será diante do Vasco, no dia 30 de março, em São Januário, às 18h30 (de Brasília).