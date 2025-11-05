menu hamburguer
Resultados da rodada colocam Santos na zona do rebaixamento

Time dorme no Z4 e vai pressionado para clássico contra o Palmeiras

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/11/2025
21:18
O Vitória venceu o Internacional nesta quarta-feira (5), e empurrou o Santos para a zona de rebaixamento do Brasileirão. O time baiano chegou a 34 pontos e subiu para 16º, enquanto o paulista, com 33, caiu para 17º e dorme preocupado na véspera do clássico contra o Palmeiras.

Tendo apenas uma vitória nos últimos sete jogos, o Peixe chega ainda mais pressionado para o jogo deste domingo, às 21h30, no Allianz Parque. Se perder, fica no Z4 a 33ª rodada, quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã.

Depois do Rubro-Negro, volta a enfrentar o Palmeiras em partida atrasada da 13ª rodada, adiada por conta do Mundial de Clubes. Na sequência, terá o Mirassol (em casa), Internacional (fora), Sport (em casa), Juventude (fora), e, por último, o Cruzeiro, na Vila Belmiro.

Assim, o Santos ainda terá tempo de reagir, com dois confrontos diretos na briga contra o rebaixamento: o Juventude, que tem 29 e está em 18º, e o Inter, que tem 36 e está em 15º. Além do Sport, lanterna já praticamente rebaixado.

✅ Ficha técnica de Santos x Palmeiras, pelo Brasileirão

PALMEIRAS X SANTOS
BRASILEIRÃO - 32ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 06 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view);
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

SANTOS (Técnico: Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza (Escobar); João Schimidt, Zé Rafael e Victor Hugo; Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal.

