Confira a agenda de jogos do Santos do mês de novembro

A CBF divulgou a tabela das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, e o Santos terá oito partidas restantes até o fim da competição, sendo metade delas na Vila Belmiro.
O próximo desafio será nesta quinta-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada. Depois, o Peixe encara: Flamengo (F), Palmeiras (C), Mirassol (C), Internacional (F), Sport (C), Juventude (F) e Cruzeiro (C).
Atualmente, o Alvinegro Praiano ocupa a 16ª colocação na tabela, com 33 pontos em 30 jogos, resultado de oito vitórias, nove empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 36%.
Entre os próximos oito adversários, cinco partidas serão contra times do G4 e as outras três contra rivais que também lutam para fugir do rebaixamento.
Confira a agenda:
06.11 (quinta) - 32ª rodada - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque
09.11 (domingo) - 33ª rodada - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã
15.11 (sábado) - 13ª rodada - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro
19.11 (quarta) - 34ª rodada - Santos x Mirassol - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
24.11 (segunda) - 35ª rodada - Internacional x Santos - 21h (de Brasília) - Beira-Rio
28.11 (sexta) - 36ª rodada - Santos x Sport - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
37ª rodada (meio da semana) - data e horário indefinidos - Juventude x Santos
38ª rodada (final de semana) - data e horário indefinidos - Santos x Cruzeiro
