Gabriel Menino sonha com títulos pelo Santos e elogia Neymar: 'O melhor que vi jogar'

O volante Gabriel Menino foi apresentado oficialmente pelo Santos nesta sexta-feira (16), na Vila Belmiro, e rasgou elogios ao atacante Neymar.

continua após a publicidade

O camisa 10 esteve entre os jogadores do elenco do Peixe que recepcionaram o novo reforço na chegada à Baixada Santista, assim como Mayke e Zé Rafael, ex-companheiros de Menino no Palmeiras.

— Já treinei com o Neymar na Seleção. O desespero e a ansiedade já passaram. Quando cheguei, ele me tratou muito bem e me recepcionou. Conversei com o Mayke e o Zé pelo celular. Eles falaram para eu vir, que o Santos era a minha cara. Estou feliz, espero ter um bom ano e construir uma boa história com essa camisa - afirmou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

— O melhor que já vi jogar. Ainda não pude treinar com ele, pois está no departamento médico, mas já penso em comemorar gol, dar assistência e conquistar títulos. Estar ao lado dele, que sei que também tem o Santos como time do coração, será muito especial. Meu pai sempre fala que tenho a cara do Santos. Quero fazer valer a pena e construir uma história aqui dentro - explicou.

Gabriel Menino é apresentado pelo ex-jogador do Santos Alison. (Foto: Raphael Campos Do Prado/MOCHILA PRESS)

Conversas com Vojvoda:

O volante Gabriel Menino também disse que ainda não teve tempo de conversar com o técnico Juan Pablo Vojvoda por causa da preparação do time focado no clássico contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

-Ainda não conversei muito com ele. Conversei duas vezes só por causa do clássico no meio da semana. Ele só disse que vai precisar para marcar e atacar. Ele gosta da minha versatilidade. Eu falei com ele, que pode contar comigo pra tudo. Eu só vim para ajudar e trazer um título nesse ano - ressaltou o reforço.

Ele também falou da importância de contar com Gabriel Barbosa, que iniciou a terceira passagem dele pelo clube, além do próprio Neymar, com quem Gabriel Menino conviveu na Seleção Brasileira.

-Quanto mais jogo melhor, ainda mais de decisão. Gosto muito. Temos o time ideal para ganhar algo esse ano. Estamos focados em vencer. Sabemos que tem sido um ano perfeito. Com o elenco que temos, podemos ganhar muitas coisas com Neymar e Gabigol. Cheguei para ajudar. Pode ser um ano feliz -disse.

-Eu cheguei e vi os meus amigos (Mayke e Zé Rafael). Vi o Neymar. Ele conversou comigo. Hoje eu vim e conheci o Memorial das Conquistas. Pude ver a estátua do Pelé, que é real. Me motivou mais. Cheguei muito mais feliz e espero trazer felicidade para a torcida - ressaltou o volante.