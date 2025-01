Santos: entenda por que Pedro Caixinha aguarda a chegada de Tiquinho Soares

Após a derrota no clássico contra o Palmeiras, o técnico Pedro Caixinha destacou a necessidade urgente de reforçar o setor ofensivo do Santos, apontando a carência de um centroavante de ofício como uma das maiores preocupações da equipe.

Tiquinho Soares, que desembarcou na Vila Belmiro como parte do pagamento pela transferência de Jair ao Botafogo, chega com números consistentes.

Em 2024, pelo Botafogo, Tiquinho disputou 52 partidas, sendo titular em 30, e contribuiu com 9 gols e 7 assistências, o que equivale a uma participação em gol a cada 175 minutos. Ele também criou 11 grandes chances e registrou 28 finalizações no gol, com um aproveitamento de 37%. Além disso, venceu 41% dos duelos aéreos, um dado que pode trazer maior presença física à área adversária.

Apesar de já treinar com o elenco santista, Tiquinho ainda não foi anunciado pelo Alvinegro Praiano. O jogador vai assinar com o Peixe por dois anos, mas Jair também não concluiu as negociações para se transferir para o Botafogo. O fato de o zagueiro estar com a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20, que vai até 16 de fevereiro, tem atrapalhado o time carioca a finalizar a negociação.

— Temos o Tiquinho e podemos ter mais uma peça dessa função, além de outra que possa fazer por dentro e por fora. Há questões burocráticas que nos ultrapassam na questão do Tiquinho. Confiamos no trabalho, mas não temos controle. Não depende só de nós. Trabalhamos todos os dias e o jogador tem vontade de participar — explicou Caixinha.

Outro nome que desperta interesse é Deivid Washington, formado na base do Santos e atualmente no Chelsea sub-21.

Na temporada 2023/24, Deivid participou de 17 jogos, sendo titular em 15, e marcou 10 gols, além de contribuir com 4 assistências. Com uma impressionante média de participação em gol a cada 87 minutos, o jovem atacante também mostrou precisão, com 48% de suas finalizações acertando o alvo. Caso o empréstimo se concretize, Deivid pode ser uma solução criativa e eficiente para o ataque santista.

Em comparação, os atuais centroavantes do Santos - Luca Meirelles e Wendel Silva - mostram que ainda precisam ter mais consistência.

Luca, em 2024 pela base do Peixe, somou 44 jogos (26 como titular), marcando 28 gols e dando 1 assistência, com uma participação em gol a cada 88 minutos. No entanto, sua falta de experiência em competições profissionais pesa. Já Wendel Silva, em 2023/24 pelo Porto B, disputou 31 partidas (26 como titular), anotou 18 gols e deu 6 assistências, com uma média de participação em gol a cada 100 minutos, além de um sólido aproveitamento de 48% nas finalizações.

O Santos entra em campo novamente no próximo sábado, enfrentando o Velo Clube pela quarta rodada do Paulistão. A partida está marcada para as 18h30 (horário de Brasília) no estádio Benitão, em Rio Claro (SP).