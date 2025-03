O atacante Neymar usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores do Santos após sua substituição no segundo tempo da vitória contra o RB Bragantino, que colocou a equipe na semifinal do Paulistão. Com dores na coxa, o principal reforço da janela deixou os gramados e preocupou a torcida santista.

Ele afirmou que sentiu um incômodo na região e optou por se poupar devido aos próximos compromissos importantes do Santos. No entanto, ressaltou que está bem e não é nada grave.

"Estou bem, senti um desconforto e achei melhor me poupar! Fazia tempo que não jogada um jogo com essa intensidade... Estou feliz demais por estar voltando para minha melhor forma física! Obrigado a todos pela mensagem", escreveu Neymar em seu perfil oficial do Instagram.

Neymar tranquiliza fãs nas redes sociais após ser substituído com dores (Foto: Reprodução)

O atacante, que marcou o primeiro gol do Santos, deixou o gramado e foi para o banco fazer tratamento com gelo. Em sua posição, o técnico Pedro Caixinha escolheu Gabriel Veron. Em entrevista coletiva, Pedro Caixinha afirmou que a situação do atleta não preocupa e que ele será avaliado no treino da próxima quarta-feira.

O terceiro gol marcado por Neymar desde que retornou ao Santos repercutiu nas redes sociais e também nos jornais estrangeiros, que apontaram o 'retorno do príncipe'. Em seis jogos pela equipe, o atacante deu também três assistências além dos tentos.

"Têm mais medo do que eu": Neymar sobre rivais do Santos

Questionado sobre uma possível preferência de adversário para a semifinal do Paulistão, Neymar deixou claro que está pronto para enfrentar qualquer equipe. Se o Santos mantiver a atual posição, a vaga à final será decidida contra o Palmeiras.

- Obviamente que a gente não quer pegar os times mais fortes. Mas eu tenho certeza que eles têm mais medo de me pegar do que eu deles. O que vier vai ser difícil, mas a gente tá preparado para qualquer um