Gustavo Caballero celebra estreia no Santos e oportunidade na carreira: ‘Clube grande’

O Santos apresentou nesta terça-feira (29) o 14º reforço para a temporada. O paraguaio Gustavo Caballero comentou sobre a felicidade de defender o Peixe depois de uma passagem de sucesso pelo Nacional, do Paraguai.

— Quando eu soube do interesse, eu sabia que era um clube grande. Compartilhar a carreira com Neymar é algo que me motiva a jogar com ele. Sobre a situação que estamos passando, o grupo está focado. Vamos quebrar essa sequência ruim e seguir trabalhando para buscarmos o resultado na próxima partida — completou.

O jogador de 23 anos chegou em definitivo e assinou por quatro temporadas.

Gustavo Caballero fez a estreia no Santos diante do Sport, no último sábado (26). (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Nascido em San Lorenzo, no Paraguai, Caballero começou a carreira no Deportivo Capiatá, em 2019, e ainda passou pelo Sportivo Ameliano antes de chegar ao Nacional, em 2022. Na equipe de Assunção, o atacante assumiu o protagonismo.

— O campeonato termina muito rápido no Paraguai. Sempre tive a expectativa de jogar no exterior. Com esse pensamento, cheguei ao Santos. Desde o primeiro momento em que o Santos manifestou o interesse, eu falei que queria ir. Espero estar à altura do que significa jogar no Santos.

O jogador fez a estreia no empate por 2 a 2 com o Sport, na Ilha do Retiro, no último sábado (26). Ele entrou na vaga de Igor Vinicius.

— Estava preparado. Tinha a mentalidade de que iria entrar. Acredito que joguei da melhor maneira. Não é uma posição que estou acostumado, mas disse à comissão técnica que iria jogar onde quiserem. O grupo é forte, foi para cima e conseguimos o resultado. Não é positivo, é um empate, mas é um ponto que servirá. Nesta semana vamos trabalhar para a partida que vem, para conquistar o resultado — concluiu o novo camisa 17.

O Santos entra em campo na próxima segunda-feira (04), contra o Juventude, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gustavo Caballero pelo Nacional:

110 jogos (74 titular)

23 gols

7 assistências

227 minutos para participar de gol