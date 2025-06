Léo Baptistão visita o Santos e reencontra Neymar

Léo Baptistão aproveitou a passagem pelo Brasil para visitar o Santos neste sábado (28). Ao lado do filho Vicenzo, o atacante esteve no CT Rei Pelé, onde acompanhou o treino da equipe, reencontrou antigos colegas e funcionários do clube e ainda tirou fotos com Neymar, de quem é amigo desde a infância.

Natural de Santos, Baptistão mantém uma relação afetiva com o clube e com a cidade. Ele atuou pelo Peixe entre 2021 e 2022, somando 38 partidas, sete gols e três assistências. Em 2024, houve uma tentativa de repatriá-lo, mas as negociações não avançaram.

Mesmo após deixar o clube, o atacante nunca escondeu o carinho pela camisa alvinegra. Declarado torcedor do Santos, ele compartilhou a felicidade de revisitar o CT e apresentar o ambiente ao filho.

“Tenho muito carinho pela rapaziada aqui. Estava desejando voltar para ver o pessoal, fazia tempo que não vinha. Fiquei um ano fora. Ano passado não consegui vir, agora consegui. Apresentar meus amigos para o meu filho, ele conhecer onde papai trabalhou. Estou feliz demais”, disse Baptistão à Santos TV.

A visita teve ainda um reencontro especial com Neymar, com quem mantém amizade desde a infância, quando jogavam juntos futsal na Portuguesa Santista. Apesar de terem seguido caminhos distintos na Europa, com Baptistão atuando por clubes como Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Betis, Villarreal e Espanyol, os dois continuaram em contato durante o período em que Neymar esteve no Barcelona.

“Faltou entrosamento (risos). Faltou enquadrar tudo. Mas foi bom demais ver ele. Está feliz pra caramba, bem. Está muito contente com a renovação e nós, também, por ele”, comentou Baptistão sobre o atual momento do craque santista.