Neymar celebra renovação com o Santos: ‘Ouvi meu coração’

O atacante Neymar renovou contrato com o Santos até o final desta temporada, com opção de renovação até a Copa do Mundo. O acordo foi firmado na tarde desta terça-feira (24).

continua após a publicidade

O clube confirmou a informação primeiramente aos sócios, enviando uma mensagem de texto com um link que direcionava para um vídeo anunciando a extensão do vínculo.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar renova contrato com o Santos até o final do ano: 'Aqui posso ser eu mesmo' (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Segundo Neymar, o que motivou a decisão foi o sentimento de estar 'em casa'.

-Tomei uma decisão e eu ouvi o meu coração. Santos não é só meu time, é a minha casa, minhas raízes, minha história e minha vida. Aqui fui um menino que virou um homem, e sou amado de verdade. Aqui posso ser eu mesmo, feliz de verdade. E é aqui que eu quero realizar os sonhos que faltam na minha carreira. E nada vai me parar. Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou e onde nunca vai acabar - disse emocionado.

continua após a publicidade

Acumulando as duas passagens, Neymar Jr disputou 243 jogos, com 69 assistências e 141 gols marcados, sendo o maior artilheiro na era ‘pós-Pelé’.

Ao todo, ele conquistou a Copa do Brasil (2010), Conmebol Libertadores (2011), Recopa Sul-Americana (2012), e três edições do Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012).

continua após a publicidade

Celebração do acordo:

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, participou das negociações desde o início das conversas com o pai do jogador. O empresário comemorou o 'fico'.

-É um dia histórico e marcante para o futebol brasileiro, um presente para a torcida do Santos. Permanece o nosso ídolo, o nosso menino, o príncipe com a nossa camisa 10. É um momento importantíssimo nesse processo de reconstrução e que nós precisávamos do Neymar, tanto dentro quanto fora de campo. A frase ‘Eu vou, eu volto, eu fico’ é emblemática e fundamental para o reposicionamento do Santos FC no seu devido patamar - afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

O pai do jogador explicou que a intenção sempre foi permanecer no clube do coração e agradeceu aos esforços do presidente Marcelo Teixeira.

-Essa renovação já estava bem encaminhada desde fevereiro e apenas concretizamos. O Neymar está apto, então temos tempo para trabalhar bastante e ser um semestre bem positivo para o Santos. Está sendo muito bom passar esses meses aqui, perto dos familiares, dos amigos e do clube que a gente ama, então foi fundamental essa volta, esse retorno e esse fico. As coisas estão acontecendo bem rápido, está tudo cooperando e agora é só deixar ele feliz dentro de campo, que é o que a gente espera, né!? E ele feliz em campo, vai deixar todo mundo feliz com certeza. Destaco também o presidente Marcelo Teixeira, que sempre teve uma importância muito grande na nossa vida, tanto no começo da carreira do meu filho e hoje nos reencontrando. E estamos aqui para ajudar o clube. Ele se dispôs a nos ajudar também quando a gente chegou aqui e agora é retribuir um pouco desse carinho. A gente começou uma parceria muito boa e esperamos continuar por bastante tempo - ressaltou Neymar Pai.

➡️ Neymar renova contrato com o Santos até o fim do ano