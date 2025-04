César Sampaio destaca defesa do Santos e mira clássico

César Sampaio chegou ao comando do Santos com a missão de reorganizar o time e devolver a confiança ao elenco após a saída do técnico Pedro Caixinha. Na estreia como interino, o ex-volante e ídolo santista mostrou que conhece bem os caminhos da Vila Belmiro. Com uma equipe compacta, estratégica e determinada, o Peixe venceu o Atlético-MG por 2 a 0, pela quarta rodada do Brasileirão.

Na coletiva após o jogo, Sampaio destacou o quanto a vitória foi resultado de uma proposta de jogo clara, que privilegiou a solidez defensiva.

— Não tomar gol [era o mais importante]. O gol pesa muito no emocional nosso, nas estratégias todas, então confesso que a prioridade hoje era sustentar, estar organizado, ocupando os espaços de forma correta. Lógico que é impossível você neutralizar o Atlético com um ataque com a qualidade de construção que eles têm, Scarpa, Rony e Hulk, que você tem que respeitar, então vai correr risco. O Brazão fez pelo menos umas duas defesas importantes, mas no geral a gente teve sempre bem estruturado, a gente sempre defendeu de forma organizada e isso gerou confiança para os atletas — analisou Sampaio.

Mesmo com pouco tempo de preparação, o treinador interino mostrou que estudou bem o adversário e não abriu mão da organização. A equipe se manteve equilibrada e se adaptou às exigências da partida:

— Adotamos um modelo mais conservador para jogar na transição. Não é a maneira como eu gosto de jogar, mas em determinados momentos vai ser preciso.

César também exaltou o espírito coletivo da equipe e o comprometimento dos jogadores com a nova proposta. Para ele, a vitória não é só uma questão tática, mas fruto de um ambiente construído no dia a dia, com humildade e entrega de todos no clube.

— É importante recuperar a confiança dos atletas e, na minha opinião, essa pressão individual você, quando é batida, independente do setor, você corre risco, tem que fazer compensações. Na pressão por zona, sempre você tem, no caso, os paraquedas que a gente fala, se der errado, e pode induzir para um lado e outro, aí vai mais do estilo, da característica e da estratégia de cada treinador, e foi isso mesmo. Então isso, e também para deixar o Ney mais com funções de criação, de construção, de finalização, mas na fase ofensiva, depender menos dele na fase defensiva, que é o diferencial técnico nosso. Então foi pra isso, e depois a gente tem que aceitar o que o jogo pede, e aí fizemos um jogo de transição — analisou Sampaio.

Agora, César Sampaio espera repetir o bom desempenho no clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis. O técnico interino acredita que a base da vitória contra o Atlético pode se manter, com ajustes específicos para o novo desafio. Ciente das limitações e da exigência da sequência do campeonato, Sampaio reforça a importância de cada detalhe no processo de reconstrução do time.

— A gente tem que desfrutar mesmo. Mas o que eu disse para os atletas é isso. Eles, particularmente, é uma vida de atleta dentro e fora de campo. Para que possam performar. A excelência é hábito. E um dia que, na vida desses atletas, principalmente nessa sequência de jogos que a gente vai ter agora. Um dia não bem estruturado, pode pesar. Pode pesar não, sem dúvida nenhuma, vai pesar. Vai faltar no momento da execução. Em que eles foram chamados para executar. E é isso. É muita renúncia. Eu tenho renunciado a algumas coisas. Para estar aqui desde que o Pedro [Martins, CEO do Santos] me ligou. As noites ficaram mais curtas. Esses últimos dois dias. Acordei algumas vezes à noite. Na madrugada. E é isso. Mas não tem mistério. É isso. Se você quer algo diferente na sua vida, independente do segmento, tem que renunciar. Tem que abrir mão de algo. Isso que eu tenho plantado para eles. Nós não temos uma equipe, tecnicamente, acima do que o campeonato vem apresentando. E a gente vai precisar do máximo de cada um — pediu Sampaio.

Com a vitória, o Santos subiu para a 12ª colocação, com quatro pontos. A expectativa agora é manter o embalo e consolidar a nova fase com um bom desempenho no clássico.