César Sampaio estreia no comando do Santos e celebra vitória: ‘Vou fazer o meu melhor’

O técnico interino do Santos, César Sampaio, se emocionou durante a entrevista coletiva depois da vitória do Santos diante do Atlético-MG. O Peixe venceu o Galo por 2 a 0, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Técnico interino do Santos atualiza lesão de Neymar após vitória sobre o Atlético-MG

Os gols do Alvinegro foram marcados por Zé Ivaldo e Barreal. O atacante Neymar sentiu novamente a coxa esquerda e foi substituído ainda na primeira etapa. Saiu do gramado de maca e foi ovacionado pela torcida. Ele será desfalque no clássico contra o São Paulo na próxima rodada.

César Sampaio lamentou o ocorrido e espera que o craque não fique de fora por tanto tempo. O interino também comentou sobre o apoio da torcida ao longo da partida e comentou emocionado sobre a oportunidade de treinar o Santos. Ele substituiu o técnico Pedro Caixinha no comando técnico.

- O torcedor às vezes nem percebe a força que tem. Eu digo como ex-atleta. Emocionalmente, fisicamente, destruído… Ao ouvir um grito, uma palavra de incentivo em um lance assertivo, isso renova as cargas, já passei muito por isso. O torcedor foi importantíssimo. Eu não gosto de misturar as coisas, mas foi Deus que me colocou aqui. E ele tem um propósito nisso [pausa para chorar]. Enquanto estiver aqui vou fazer meu melhor, estudar. Peguei o Axel do sub-20, tudo muito corrido. O Raphael, Gabriel, Felipe, Matheus… Acho interessante dar nome às pessoas. Neymar foi muito importante, Rincón com sua experiência. É uma vitória construída por todos, isso fortalece muito o grupo. Em todas as equipes que joguei eu fui capitão. Eu sei o quanto essa mobilização ganha jogo. Não é só isso, lógico, mas hoje foi um pouco de tudo isso. Estratégia legal, abraçaram a causa, torcedor foi importante. Se um falhar, é chance que damos à derrota. Precisamos do máximo de cada um, o campeonato é muito igual. Temos uma equipe qualificada desde que cada um entregue o melhor a cada jogo e a cada treino. Basso e João Paulo também. Pedi para que quem estivesse no banco de reservas passasse essa energia. Fiz as minhas escolhas, foi uma vitória do grupo - declarou emocionado.

César Sampaio ainda agradeceu o empenho da torcida, que foi muito participativa ao longo da partida. Além de Neymar, o zagueiro Zé Ivaldo foi aclamado pelos santistas. Ele abriu o placar do Santos na partida.

- Agradeço ao torcedor. Eles foram importantes em tudo isso. É só o começo de algo grande. Passa por a gente comemorar, sim, temos que desfrutar. Eu disse aos atletas que precisam ter uma vida de atleta dentro e fora de campo para que possam performar. A excelência é hábito, principalmente nessa sequência de jogos - concluiu Sampaio.

Santos venceu o Atlético-MG, na Vila Belmiro, na primeira partida com César Sampaio à frente do comando técnico; Neymar deixou o gramado com dores na coxa (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Santos não terá Neymar e Soteldo contra o São Paulo

O Santos encara o São Paulo no próximo domingo (20), às 16h (de Brasília), no Morumbis. O Peixe também não poderá contra com o atacante Soteldo, que sentiu novamente um edema na coxa esquerda no jogo contra o Fluminense, além de Neymar, que deixou o gramado da Vila Belmiro com dores na coxa.