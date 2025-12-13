Quais serão os principais desafios do Santos na próxima temporada?

Com o fim do Campeonato Brasileiro, o Santos vai dar continuidade ao processo de reconstrução constantemente mencionado pelo presidente Marcelo Teixeira, especialmente por ter assumido o clube no ano seguinte ao rebaixamento inédito de 2024.

No primeiro ano da gestão, o time foi campeão da Série B, mas com atuações bastante contestáveis, o que resultou na não renovação do contrato com o técnico Fábio Carille.

Nesta temporada, o Peixe tentou montar um elenco mais competitivo com o retorno de Neymar, após 12 anos, mas esbarrou nas lesões e também na dificuldade de trazer jogadores com mentalidade vencedora, o que só ocorreu no meio do ano com as chegadas de Zé Rafael e Willian Arão. O Diretor Executivo Alexandre Mattos disse que a instituição precisava resgatar a sua credibilidade no mercado do futebol.

Em 2025, o principal desafio do Santos será manter o bom rendimento de Neymar, caso o craque renove contrato até a Copa do Mundo. O jogador foi fundamental para evitar um novo rebaixamento, especialmente no final da temporada, atuando no sacrifício mesmo com uma lesão no menisco do joelho esquerdo.

O calendário apertado, com o novo formato do Campeonato Paulista, o Brasileirão começando em 28 de janeiro e as mudanças na Copa do Brasil, somadas à disputa da Sul-Americana depois de duas temporadas, prometem aumentar receitas e visibilidade.

Com a permanência na Série A, o Santos voltará a discutir assuntos que ficaram em segundo plano até a resolução da crise dentro de campo — já que o time deixou a zona de rebaixamento apenas nas rodadas finais. Entre os temas estão SAF, novo estatuto, fim do Comitê de Gestão, nova Vila Belmiro e o novo Centro de Treinamento do time profissional em Praia Grande, na Baixada Santista.

Uma vantagem considerável é a aposta em um treinador com projeto de longo prazo: Juan Pablo Vojvoda, anunciado no dia 22 de agosto. O Peixe não encerrava uma temporada com a mesma comissão técnica desde 2019.

Com quatro competições simultâneas, o Santos precisará não só resgatar a atmosfera de Alçapão da Vila Belmiro — que em muitos momentos foi deixada de lado nesta temporada, com derrotas em jogos cruciais em casa —, mas também ir ao mercado para reforçar o elenco. Algumas vendas de joias da base estão previstas para ajudar a fechar o orçamento, que terá um aumento para R$ 592 milhões.

O Peixe estreia no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro. Será o início de uma temporada que promete ser decisiva, não apenas para consolidar o time na elite, mas também para mostrar que o projeto de reconstrução está ganhando forma, com sinais claros de estabilidade, ambição e a busca por um futuro mais vencedor.