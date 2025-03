Neymar terá semana decisiva para jogar estreia do Brasileirão pelo Santos

O atacante do Santos Neymar entra nesta segunda-feira (24) na quarta semana de tratamento da lesão na posterior da coxa esquerda, sentida nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, no dia 2 de março.

Desde então, o camisa 10 tem feito toda a programação da preparação da estreia do Brasileirão com o Departamento Médico do Santos e staff pessoal, composto pelo preparador físico Ricardo Rosa e o fisioterapeuta Rafael Martini.

Neymar entra na última fase de recuperação da lesão na coxa esquerda de olho na estreia do Brasileirão. (Foto: Divulgação/ Santos)

Depois da eliminação do Peixe no estadual, na derrota para o Corinthians, Neymar também foi cortado da lista de convocados da Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

O capitão foi poupado de uma carga excessiva de esforço para não agravar a situação. Neste período, registrou nas redes sociais a viagem até o Carnaval para os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, eventos familiares na sua residência, encontro com fornecedores e patrocinadores, divulgação de campanhas publicitárias e ainda compareceu ao amistoso da equipe da Kings League, a Fúria, na qual é presidente do lado do amigo Cris Guedes.

Expectativa para o Brasileirão:

O Santos estreia no Campeonato Brasileiro no dia 30 de março, contra o Vasco, às 18h30, no Rio de Janeiro. O jogo marca o retorno do Peixe à elite do futebol brasileiro depois do título da Série B do ano passado, após rebaixamento inédito na história do clube.

Após a disputa do amistoso do Santos contra o Coritiba, no dia 16 de março, Neymar afirmou que iria se recuperar da lesão antes da primeira rodada do Brasileirão. O capitão santista não entrou em campo e viajou com o elenco apenas para promover a partida no Couto Pereira.