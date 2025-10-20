Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Vitória
O Peixe recebe o Vitória nesta segunda-feira (20), na Vila Belmiro
O Santos divulgou nesta segunda-feira (20) a lista de relacionados para o duelo contra o Vitória, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Neymar segue fora da equipe enquanto se recupera de uma lesão na coxa direita. A expectativa é de que o atacante retorne apenas no início do próximo mês.
Tomás Rincón, que sentiu um incômodo na panturrilha esquerda durante um treino há dez dias, continua em tratamento com a fisioterapia do clube. Já João Schmidt é desfalque por suspensão.
Por opção técnica, Zé Ivaldo, João Fernandes, Luisão, JP Chermount, Vinícius Lira, Hyan e Andrey Quintino ficaram fora da lista de relacionados.
O Santos ocupa a 16ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos conquistados. Em 27 jogos, o time soma oito vitórias, sete empates e doze derrotas.
Goleiros: Gabriel Brazão e Diógenes
Zagueiros: Luan Peres, Adonis Frias, Alexis Duarte e João Basso
Laterais: Igor Vinicius, Mayke, Escobar e Souza
Meio-campistas: Willian Arão, Zé Rafael, Barreal, Rollheiser, Thaciano, Victor Hugo e Gabriel Bontempo
Atacantes: Guilherme, Lautaro Díaz, Robinho Jr., Tiquinho Soares, Caballero e Billal Brahimi
Agenda de jogos do Santos:
29ª rodada - 20.10 - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
30ª rodada- 26.10 - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos
31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro
32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque
33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã
13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa
➡️ Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
