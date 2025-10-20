Reunião e cobrança: como derrota para o Santos virou a chave no Corinthians

O Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, no último sábado (18), e se reestabeleceu após uma derrota para o Santos no meio da semana. Na Vila Belmiro, o Timão perdeu por 3 a 1, após ser dominado, em um jogo que provocou uma discussão nos bastidores.

Capitão e autor do gol do Corinthians contra o Galo, Maycon revelou que uma reunião do elenco antecedeu a partida. O tema foi a postura do clube alvinegro no clássico, e foi feito um pacto para acabar com a oscilação no Brasileirão.

— A gente teve uma reunião muito boa ontem, porque nós estamos no Corinthians e essa oscilação não pode existir. Tem um dado que não conseguimos vencer duas partidas seguidas, e isso é um dado que no Corinthians não existe — contou Maycon na zona mista da Neo Química Arena.

Corinthians bateu o Atlético Mineiro pelo Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Cobrança

Não é a primeira vez que o clube se reúne para pedir mais atitude após uma derrota em clássico. Em julho, o Corinthians perdeu para o São Paulo por 2 a 0, no MorumBis, em jogo que ficou marcado pela ausência de Memphis no banco de reservas durante o segundo tempo, após ser substituído no intervalo.

O elenco se reuniu, ajustou as arestas, e chegou com outra energia nos duelos contra o Palmeiras. O Corinthians acabou eliminando o rival da Copa do Brasil após duas vitórias. Hugo Souza reafirmou a importância da cobrança interna.

— A gente se cobra, a gente é fechado, a gente é amigo. Quando um está para baixo, a gente se puxa. Nosso grupo é muito fechado. Vejo isso no clube e fora do clube. Essas situações criadas são chatas e, dentro dessa realidade do dia a dia, tratamos da melhor forma possível. Tem coisas que não precisamos externar, nosso ambiente é leve. Estamos vendo as mesmas pessoas todos os dias e queremos um ambiente leve. Tudo isso é levado da melhor forma dentro do CT e dentro do dia a dia. Olhamos no olho, nos tratamos como homem — disse Hugo Souza, também na Neo Química Arena.

Próximo jogo do Corinthians

O clube alvinegro começa a se preparar para o próximo compromisso pelo Brasileirão. No sábado (25), o Corinthians encara o Vitória, no Barradão, às 16h (de Brasília). A partida é válida pela 30ª rodada da competição nacional.