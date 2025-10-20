Vidente crava vencedor de Santos x Vitória pelo Brasileirão

Santos e Vitória se enfrentam, nesta segunda-feira (20), em jogo decisivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (Brasília), na Vila Belmiro, e um vidente apontou quem deve sair com o triunfo.

Milhões de torcedores vão parar e assistir o duelo entre Santos e Vitória, que mexe com a parte de baixo da tabela. De acordo com a previsão de Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, os torcedores santistas vão ficar felizes, porque o Peixe deve vencer o duelo.

Segundo o vidente, as cartas apontam que o Santos terá muitas oportunidades de gol contra o Vitória. A parte emocional será decisiva, e o Peixe terá que ser objetivo para assegurar o triunfo importante na luta contra o Z-4.

Pelo lado do Vitória, o técnico Jair Ventura será obrigado a mexer no time contra o Santos ao longo do jogo na Vila Belmiro. As cartas apontam necessidade de mudança e movimentação para o Leão mudar o cenário da partida.

Vojvoda, técnico do Santos, encerrou a preparação para enfrentar o Vitória (Foto: Jota Erre/AGIF)

Como chegam Santos e Vitória para o jogo

Depois de vencer com autoridade o clássico contra o Corinthians, por 3 a 1, o Santos ganhou um respiro, mas ainda segue ameaçado pela zona de rebaixamento. A situação, inclusive, pode se agravar ainda mais nesta segunda, já que o Vitória é o 17º colocado.

Para tentar afastar esse risco, Vojvoda terá os retornos do atacante Tiquinho Soares, suspenso no clássico, e do zagueiro Alexis Duarte, que estava com a seleção paraguaia. Por outro lado, ele não poderá contar com João Schmidt, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já o Vitória de Jair Ventura chega embalado e com esperanças renovadas depois de ganhar o clássico contra o Bahia por 2 a 1, na última quinta-feira, no Barradão. Uma vitória nesta segunda faz o time igualar o Santos no número de pontos.

O treinador, no entanto, vai ter dor de cabeça para montar o time diante do alto número de desfalques. O volante Dudu, o zagueiro Camutanga e os atacantes Renato Kayzer e Erick estão suspensos do jogo. Esses três últimos, inclusive, são titulares. A boa notícia para Jair Ventura são os retornos do zagueiro Lucas Halter e do atacante Carlinhos, que cumpriram suspensão no Ba-Vi.