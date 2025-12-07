Neymar vai parar após a Copa 2026? Atacante traça 'última missão'

O Santos encerrou um dos anos mais tensos de sua história recente com a permanência garantida na Série A, muito graças ao protagonismo de Neymar. O atacante, que sofreu uma lesão no menisco, tomou a decisão de não passar por cirurgia imediata para seguir atuando e ajudar o clube no momento mais crítico da temporada. Nas três vitórias consecutivas que salvaram o Peixe do rebaixamento no Brasileirão, Neymar marcou cinco gols e deu uma assistência, sendo decisivo em todas elas.

Após o apito final do último jogo, vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, ainda no gramado da Vila Belmiro, Neymar admitiu o desgaste do período e revelou parte dos seus planos para os próximos meses.

— Agora é relaxar, acabou o ano, zerar o mental, esquecer futebol por uns dez dias, eu preciso. Eu preciso de férias porque depois da cirurgia eu preciso focar 100%. Foi um ano muito difícil, um mês muito difícil e depois é foco total para a última missão — disse o jogador, em entrevista à GE TV.

Mas qual é a última missão de Neymar?

— A última missão é a Copa do Mundo. O foco é esse. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Estou sempre apto, só esperando — afirmou o jogador.

A cirurgia do atacante ainda não tem data confirmada, embora seja considerada inevitável pelo departamento médico do Santos e o staff do jogador. Neymar reforçou que, quando o procedimento acontecer, a dedicação será integral.

— Tenho que focar 100% após a cirurgia.

O destino de Neymar após o Mundial permanece em aberto. O jogador tem contrato com o Santos até dezembro de 2025 e ainda não renovou o vínculo. Nos próximos dias, o atleta deve definir o seu futuro. Porém, após a Copa de 2026, ele não sabe se seguirá na Vila Belmiro, se vai topar voltar ao exterior ou, até mesmo, encerrar a carreira.

Será o "Last Dance" de Neymar?

