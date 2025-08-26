Santos divulga a programaçao da semana visando o duelo contra o Fluminense
Vojvoda foi apresentado pelo Santos nesta terça-feira (26), na Vila Belmiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos realizou nesta terça-feira (26) o primeiro treino sob o comando do novo técnico, o argentino Juan Pablo Vojvoda.
O treinador foi apresentado pela manhã, na Vila Belmiro, ao lado do diretor executivo Alexandre Mattos, e já iniciou os trabalhos à tarde, no CT Rei Pelé.
Com o time disputando apenas o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada, Vojvoda terá a semana livre para preparar a equipe. A estreia oficial será no próximo domingo (31), contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada da competição.
Confira a programação da semana:
Quarta-feira (27)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Quinta-feira (28)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Sexta-feira (29)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Sábado (30)
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.
Concentração de noite.
Domingo (31)
Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro
Agenda do Campeonato Brasileiro:
22ª rodada - 31.08 - Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro
23ª rodada - previsão de data: 14.09 - Atlético-MG x Santos - sem horário - Arena MRV
24ª rodada - previsão de data: 21.09 - Santos x São Paulo - sem horário definido - Vila Belmiro
25ª rodada - previsão de data: 28.09 - RB Bragantino x Santos - sem horário definido - Cícero de S. Marques
26ª rodada - previsão de data: 01.10 - Santos x Grêmio - sem horário definido - Vila Belmiro
🐋Confira as últimas notícias do Peixe:
➡️ Em apresentação oficial, Vojvoda opina sobre comissão técnica do Santos
➡️ Vojvoda explica situação de Guilherme no Santos: ‘Está afetado’
➡️Vojvoda abre o jogo sobre a expectativa de trabalhar com Neymar no Santos
➡️ Vojvoda se emociona em apresentação no Santos: ‘Senti algo especial’
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias