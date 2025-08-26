Santos divulga a programaçao da semana visando o duelo contra o Fluminense

O Santos realizou nesta terça-feira (26) o primeiro treino sob o comando do novo técnico, o argentino Juan Pablo Vojvoda.

O treinador foi apresentado pela manhã, na Vila Belmiro, ao lado do diretor executivo Alexandre Mattos, e já iniciou os trabalhos à tarde, no CT Rei Pelé.

Com o time disputando apenas o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada, Vojvoda terá a semana livre para preparar a equipe. A estreia oficial será no próximo domingo (31), contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada da competição.

Vojvoda comanda o primeiro treino no CT Rei Pelé ao lado do auxiliar fixo do clube Matheus Bachi. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a programação da semana:

Quarta-feira (27)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (28)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (29)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sábado (30)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Concentração de noite.

Domingo (31)

Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro

Agenda do Campeonato Brasileiro:

22ª rodada - 31.08 - Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro

23ª rodada - previsão de data: 14.09 - Atlético-MG x Santos - sem horário - Arena MRV

24ª rodada - previsão de data: 21.09 - Santos x São Paulo - sem horário definido - Vila Belmiro

25ª rodada - previsão de data: 28.09 - RB Bragantino x Santos - sem horário definido - Cícero de S. Marques

26ª rodada - previsão de data: 01.10 - Santos x Grêmio - sem horário definido - Vila Belmiro

