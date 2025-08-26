Em apresentação oficial, Vojvoda opina sobre comissão técnica do Santos

O novo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, foi apresentado nesta terça-feira (26) e se emocionou ao afirmar que a oportunidade de comandar o clube representa a maior conquista de sua carreira. O treinador revelou ainda que familiares destacaram o orgulho que seu pai teria nesse momento especial.

continua após a publicidade

Na entrevista coletiva, Vojvoda exaltou a grandeza do Peixes, mencionou Pelé e demonstrou sensibilidade ao abordar aspectos de empatia e gestão humana. Ele foi apresentado ao lado do diretor executivo Alexandre Mattos, que o presenteou com uma camisa 10 de Neymar.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Ao falar sobre o atacante, o argentino despistou sobre a condição física do craque e não confirmou sua presença no jogo do próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida que marcará a estreia do treinador no comando santista.

continua após a publicidade

Após deixar o Fortaleza, onde trabalhou por 310 jogos e acumulou 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas, Vojvoda não pretendia assumir outro clube nesta temporada.

A decisão de aceitar o desafio no Peixe, segundo ele, foi motivada pelo peso da camisa alvinegra e pela história gloriosa do clube no futebol mundial.

continua após a publicidade

Alexandre Mattos destacou que o técnico sempre demonstrou disposição para negociar com o Santos, e Vojvoda revelou que não foi a primeira vez que recebeu um convite do clube da Baixada. Ele recusou nesta temporada propostas do Grêmio e do Red Bull Bragantino.

Vojvoda teve uma passagem marcante pelo Fortaleza, equipe em que comandou por 310 jogos. (Fotos: Mauricio De Souza/AGIF)

Comissão técnica:

Após a chegada de Juan Pablo Vojvoda, o Santos promoveu mudanças em seu Departamento de Futebol. Mesmo com a saída de Cléber Xavier, o clube anunciou a permanência dos auxiliares Matheus Bachi e Vinícius, além do preparador físico Fábio Mahseredjian.

Vojvoda também comentou sobre a comissão técnica do Peixe. O argentino chegou acompanhado pelos auxiliares Nahuel Martinez e Gastón Liendo, pelo preparador físico Luis Azpiazu, pelo preparador de goleiros Santiago Piccinini e pelo psicólogo Christian Rodrigues.

— Tenho uma comissão de seis pessoas, isso está muito claro. Sou aberto a esse processo e eles vão me ajudar. Conversei por vídeo com a comissão que já estava aqui e, ontem, tivemos uma reunião presencial. São excelentes profissionais e vou incorporá-los. Devemos trabalhar juntos, todos dentro da minha blindagem — explicou o treinador.

O clube confirmou Matheus Bachi como auxiliar fixo da comissão técnica. Já César Sampaio, que comandou a equipe interinamente após a saída de Pedro Caixinha, assumiu o cargo de coordenador técnico. Fábio Mahseredjian, por sua vez, foi realocado para a função de coordenador de performance do elenco profissional.

No Sub-20, o Santos definiu Vinícius Marques como substituto de Maurício Copertino, demitido recentemente. Ele terá ao seu lado o auxiliar Matheus Vazquez, que também ficará responsável pela transição dos atletas da base para o time principal.