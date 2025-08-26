menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Em apresentação oficial, Vojvoda opina sobre comissão técnica do Santos

Vojvoda chega ao Santos ao lado de mais cinco profissionais em sua comissão técnica

Vojvoda ao lado do Diretor Executivo de Futebol do Santos, Alexandre Mattos. (Foto: Jota Erre/AGIF)
imagem cameraVojvoda ao lado do Diretor Executivo de Futebol do Santos, Alexandre Mattos. (Foto: Jota Erre/AGIF)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 26/08/2025
20:11
  • Matéria
  • Mais Notícias

O novo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, foi apresentado nesta terça-feira (26) e se emocionou ao afirmar que a oportunidade de comandar o clube representa a maior conquista de sua carreira. O treinador revelou ainda que familiares destacaram o orgulho que seu pai teria nesse momento especial.

continua após a publicidade

Na entrevista coletiva, Vojvoda exaltou a grandeza do Peixes, mencionou Pelé e demonstrou sensibilidade ao abordar aspectos de empatia e gestão humana. Ele foi apresentado ao lado do diretor executivo Alexandre Mattos, que o presenteou com uma camisa 10 de Neymar.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Ao falar sobre o atacante, o argentino despistou sobre a condição física do craque e não confirmou sua presença no jogo do próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida que marcará a estreia do treinador no comando santista.

continua após a publicidade

Após deixar o Fortaleza, onde trabalhou por 310 jogos e acumulou 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas, Vojvoda não pretendia assumir outro clube nesta temporada.

A decisão de aceitar o desafio no Peixe, segundo ele, foi motivada pelo peso da camisa alvinegra e pela história gloriosa do clube no futebol mundial.

continua após a publicidade

Alexandre Mattos destacou que o técnico sempre demonstrou disposição para negociar com o Santos, e Vojvoda revelou que não foi a primeira vez que recebeu um convite do clube da Baixada. Ele recusou nesta temporada propostas do Grêmio e do Red Bull Bragantino.

Vojvoda teve uma passagem marcante pelo Fortaleza, equipe em que comandou por 310 jogos. (Fotos: Mauricio De Souza/AGIF)
Vojvoda teve uma passagem marcante pelo Fortaleza, equipe em que comandou por 310 jogos. (Fotos: Mauricio De Souza/AGIF)

Comissão técnica:

Após a chegada de Juan Pablo Vojvoda, o Santos promoveu mudanças em seu Departamento de Futebol. Mesmo com a saída de Cléber Xavier, o clube anunciou a permanência dos auxiliares Matheus Bachi e Vinícius, além do preparador físico Fábio Mahseredjian.

Vojvoda também comentou sobre a comissão técnica do Peixe. O argentino chegou acompanhado pelos auxiliares Nahuel Martinez e Gastón Liendo, pelo preparador físico Luis Azpiazu, pelo preparador de goleiros Santiago Piccinini e pelo psicólogo Christian Rodrigues.

— Tenho uma comissão de seis pessoas, isso está muito claro. Sou aberto a esse processo e eles vão me ajudar. Conversei por vídeo com a comissão que já estava aqui e, ontem, tivemos uma reunião presencial. São excelentes profissionais e vou incorporá-los. Devemos trabalhar juntos, todos dentro da minha blindagem — explicou o treinador.

O clube confirmou Matheus Bachi como auxiliar fixo da comissão técnica. Já César Sampaio, que comandou a equipe interinamente após a saída de Pedro Caixinha, assumiu o cargo de coordenador técnico. Fábio Mahseredjian, por sua vez, foi realocado para a função de coordenador de performance do elenco profissional.

No Sub-20, o Santos definiu Vinícius Marques como substituto de Maurício Copertino, demitido recentemente. Ele terá ao seu lado o auxiliar Matheus Vazquez, que também ficará responsável pela transição dos atletas da base para o time principal.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias