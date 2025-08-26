menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Vojvoda explica situação de Guilherme no Santos: ‘Está afetado com a situação’

Vojvoda foi apresentado nesta terça-feira (26); ele assinou contrato com o Santos até o fim de 2026

Vojvoda ganha de presente do Diretor Executivo Alexandre Mattos a camisa 10 de Neymar. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
imagem cameraVojvoda ganha de presente do Diretor Executivo Alexandre Mattos a camisa 10 de Neymar. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 26/08/2025
18:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

"Meu pai falava muito do Pelé”. Foi assim que o novo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, abriu a coletiva de imprensa de sua apresentação nesta terça-feira (26), na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

O argentino comandou o primeiro treino no CT Rei Pelé ainda nesta tarde. Em seu primeiro contato oficial com a imprensa, exaltou a grandeza do clube e destacou que tem consciência da necessidade de conquistar uma vitória já no próximo domingo (31), quando o Peixe enfrenta o Fluminense, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Com contrato até o fim do ano que vem com o Santos, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a situação do atacante Guilherme, que pediu para não ser relacionado no último jogo após entrar em conflito com parte da torcida.

continua após a publicidade

— Averiguei muito sobre o que aconteceu. É uma situação que não ocorre apenas em Santos. Ele está afetado, é humano. É um profissional que pode entregar rendimento. Acompanhei a Série B e o Campeonato Paulista, assisti aos jogos em que Guilherme esteve em campo. Todos passam por esses momentos. Ele precisa ser forte. Tem resiliência e sabe a responsabilidade de estar neste clube. A repercussão quando as coisas vão bem é enorme. O Brasil inteiro falou dele no Paulistão. Mas, neste momento, em que o time não vive uma boa fase, o torcedor se move pela paixão. O futebol é isso — declarou Vojvoda.

Artilheiro do Peixe na temporada, com 14 gols, Guilherme é contestado pelo baixo rendimento desde o fim do Campeonato Paulista.

Guilherme e Escobar já acumularam uma passagem pelo Fortaleza em 2023, período em que foram comandados por Juan Pablo Vojvoda. Agora no Santos, o técnico comentou sobre a expectativa de contar novamente com os dois jogadores no elenco.

continua após a publicidade

— Sempre que um atleta já trabalhou com o treinador, isso ajuda. Eles trabalharam comigo e, muitas vezes, nos primeiros dias ou meses, dão suporte. Muito se fala sobre a importância da palavra do técnico, mas, em algumas situações, a palavra de um jogador para outro é tão ou até mais relevante. Quando todos estão em igualdade de condições, isso faz diferença. São dois jogadores em quem confio e vou buscar extrair o melhor rendimento. Isso não significa que serão titulares no domingo. Eles já me conhecem. Às vezes jogam uma partida, e na seguinte a estratégia é diferente. Pode ser necessário que comecem jogando ou entrem para fechar o jogo — explicou Vojvoda.

➡️ Vojvoda se emociona em apresentação no Santos: ‘Senti algo especial’

Guilherme acumula 14 gols em 31 jogos nesta temporada pelo Santos. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Guilherme acumula 14 gols em 31 jogos nesta temporada pelo Santos. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Outras questões:

O novo técnico do Santos também comentou sobre a tradição do clube em revelar jovens talentos e destacou que pretende utilizar jogadores da base, mesmo com a intenção de buscar reforços no mercado nesta janela de transferências.

— Historicamente, o Santos é a base. Aqui, meninos jogam com 17 ou 18 anos, e isso é a essência do clube. Em outros lugares, eles passam por outro processo, muitas vezes só aos 21. No Santos, esse processo já está pronto. O futebol tem coisas inexplicáveis. Vocês provavelmente têm uma resposta melhor do que eu: o que faz o Santos ser diferente dos demais? Também gosto do equilíbrio, de saber o momento certo. Os garotos também responderam em momentos difíceis — afirmou Vojvoda.

O treinador ressaltou ainda que não cabe a ele impedir negociações envolvendo jovens jogadores, como no caso do atacante Luca Meirelles, de apenas 18 anos. O atleta, que estreou no profissional no ano passado, recebeu recentemente uma proposta de R$ 12 milhões do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

— Não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Costumo acompanhar o Sub-20, mas não o conheço pessoalmente, embora tenham me falado bem. Mas essa é uma decisão que não cabe a mim — disse.

A estreia de Vojvoda no comando do Santos será no próximo domingo (31), diante do Fluminense, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias