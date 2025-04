Santos divulga a programação da semana; confira detalhes

O Santos divulgou nesta segunda-feira (07) a programação da semana do elenco, que retorna aos trabalhos somente nesta terça-feira (08).

Depois do empate por 2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe ganhou um dia de folga.

No próximo domingo (13), o Alvinegro encara o Fluminense, às 19h30, no Maracanã.

A expectativa é de que o atacante Neymar retorne ao time neste duelo. O camisa 10 não joga desde o dia 2 de março, na vitória contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão. Ele sentiu um edema na posterior da coxa esquerda e desde então tem treinado separado do elenco.

No treino da próxima terça-feira (08), ele deve retornar ao gramadoocom os companheiros de time pela primeira vez desde a lesão. O capitão santista tem contrato até o dia 30 de junho.

Jogadores do Santos comemoram gol de Diego Pituca no empate diante do Bahia por 2 a 2, na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Confira a programação completa:

Terça-feira (8) – Apresentação às 8h30 e treino às 10 horas (aberto para a imprensa por 15 minutos – somente imagens) no CT Rei Pelé

Quarta-feira (9) – Apresentação às 8h30 e treino às 10 horas (aberto para a imprensa por 15 minutos – somente imagens) no CT Rei Pelé

Quinta-feira (10) – Apresentação às 9h e treino às 10 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé

Sexta-feira (11) – Apresentação às 8h30 e treino às 10 horas (aberto para a imprensa por 15 minutos – somente imagens) no CT Rei Pelé

Sábado (12) – Apresentação às 9h e treino às 10 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé – Após o almoço, viagem para o Rio de Janeiro

Domingo (13) – 3ª rodada do Brasileirão – Fluminense x Santos FC, 19h30 – logo após, viagem de volta para Santos.

