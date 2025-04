Caixinha analisa o desempenho do Santos após empate com o Bahia

Após o empate por 2 a 2 do Santos com o Bahia, o técnico Pedro Caixinha afirmou que não se sente pressionado no comando técnico do time.

O duelo ocorreu no último domingo (06), às 20h30, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

-Não tenho rede social. Não vejo canais. Nós não tivemos a oportunidade de ter essa reunião técnica junto com o Pedro Martins e o presidente Marcelo Teixeira. Apenas analisamos o que foi o jogo anterior e preparamos este jogo. No jogo contra o Vasco, achei que jogamos melhor do que o rival no primeiro tempo. O aprendizado dos 11 iniciais é que nos desligamos na segunda parte do jogo. Quem iniciou o jogo ficou com orgulho ferido e tinha um aprendizado claro em relação à isso. Eu quis reforçar essa situação. Hoje nós vimos independente do resultado, que nunca vamos controlar, foi uma equipe que tem os comportamentos de todos os dias. Na segunda parte fizemos as alterações. Faltou presença de área - completou o português.

O Santos ainda não conseguiu vencer no Brasileirão. O Peixe foi derrotado na estreia da competição por 2 a 1 para o Vasco, fora de casa.

Santos empata com o Bahia sob forte chuva na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Pedro Caixinha no Santos:

O Santos anunciou o técnico Pedro Caixinha em dezembro do ano passado para a vaga de Fábio Carille. Após o conturbado título da Série B, o Peixe demorou mais de um mês para definir o novo comandante. Carille não dirigiu o time na última rodada da competição, contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Caixinha levou o Santos até a semifinal do Campeaonto Paulista. O português não contou com o atacante Neymar no duelo contra o Corinthians por causa da lesão na coxa esquerda. Depois da eliminação, teve três semanas de trabalho para a estreia do Brasileirão contra o Vasco.

No período, o time Alvinegro fez um amistoso preparatório contra o Coritiba, no Couto Pereira. No entanto, a equipe caiu de rendimento e não apresentou um bom futebol nas duas primeiras rodadas do Brasileirão.

Pedro Caixinha ainda tem o respaldo da diretoria para seguir como técnico do Santos, mas um resultado adverso contra o Fluminense, no próximo domingo (13), no Maracanã, pode mudar o cenário da permanência. Ele tem 16 jogos pelo Santos e acumula 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas.