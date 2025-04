Thaciano avalia empate com o Bahia e responde sobre titularidade no Santos

O Santos ficou no empate em 2 a 2 com o Bahia neste domingo (6), na Vila Belmiro, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Thaciano foi o autor do primeiro gol do Peixe na partida e avaliou o resultado na saída de campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

— A gente fez um primeiro tempo abaixo, e no segundo tempo conseguimos fazer o que o treinador pede. Fizemos o mais difícil, que era virar o jogo, e depois, num erro coletivo, cedemos o empate, e o jogo ficou muito aberto. Mas agora é descansar, porque no domingo já tem outro jogo importante — disse o atacante em entrevista ao grupo "Globo".

Titularidade de Thaciano

Thaciano iniciou o duelo com o Bahia no banco de reservas do Santos, mas foi dele o gol que igualou o placar em 1 a 1 e iniciou a reação da equipe. Questionado sobre ter méritos para ser titular, o jogador deixou a escolha para o técnico Pedro Caixinha.

continua após a publicidade

— Quem vem para o Santos tem que ser ver como titular, todas as contratações vêm para ser titular, mas aí fica a critério do treinador. Tem peças de muita importância, jogadores de qualidade e vai depender dos jogos. Estamos aqui para darmos o nosso melhor ao Santos — disse Thaciano.

Santos x Bahia: como foi o jogo?

Santos e Bahia ficaram no empate em 2 a 2 neste domingo (6), na Vila Belmiro, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Thaciano e Pituca fizeram para os mandantes, e Erick e Luciano Juba marcaram para os visitantes. Com o resultado, o Peixe soma seu primeiro ponto no campeonato e ocupa a 16ª colocação; o Esquadrão de Aço tem dois pontos, em 13º lugar.

continua após a publicidade