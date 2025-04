Caixinha defende titularidade de Guilherme no Santos: ‘tem entrega ofensiva’

O atacante do Santos Guilherme foi titular no empate por 2 a 2 com o Bahia, no último domingo (06), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols santistas foram marcados por Thaciano e Diego Pituca no segundo tempo.

continua após a publicidade

Durante a última semana, o técnico Pedro Caixinha fez testes no time titular e chegou a cogitar a tirar o camisa 11 dos titulares. No jogo contra o Esquadrão, Amado foi substituído no segundo tempo e foi vaiado pela torcida.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Pedro Caixinha se pronunciou sobre o assunto em entrevista coletiva após o empate.

-Eu defendo os meus jogadores. Tive a preocupação de conversar com o Guilherme e disse a ele que nunca na minha vida vou decidir as coisas pelas críticas dos torcedores. Eu falei que acreditava nele e que faria um agrande jogo voltando ao nível de sempre. Estamos falando da segunda rodada, do jogador que foi o artilheiro do Paulistão. Ele foi o que fez mais gols nos últimos tempos neste clube. Se esse jogador não tem o carinho por algum momento não ter feito um bom jogo, então precisaremos constantemente trocar a equipe. É um jogador que acredito muito. Para além da capacidade ofensiva, de criação, de finalização, ele tem uma entrega defensiva e ofensiva muito grande. Sempre que tiver de jogar ou não, ele terá o meu apoio. É assim a minha relação com os jogadores, independente de opinião de fora. - ressaltou.

continua após a publicidade

Guilherme foi eleito o artilheiro do Campeonato Paulista de 2025 com 10 gols. (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Apesar do técnico ter defendido o jogador, a torcida entende que ele caiu de rendimento. Ele foi eleito o artilheiro do Paulistão com 10 gols, mas o camisa 11 não marca desde o dia 19 de fevereiro.

O Peixe está de folga nesta segunda-feira (07) e retorna aos trabalhos apenas na próxima terça-feira (08), no CT Rei Pelé. O Alvinegro encara o Fluminense, no próximo domingo (13), no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Pedro Caixinha elogia atitude de Neymar após empate do Santos com o Bahia

Números de Guilherme pelo Santos:

62 jogos (59 titular)

23 gols

12 assistências

144 minutos para participar de gol

101 passes decisivos

68/175 finalizações no gol

71 dribles certos

103 faltas sofridas

2 pênaltis sofridos

54% eficiência nos duelos

Nota Sofascore 7.56