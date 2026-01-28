Santos busca quebrar jejum de sete anos sem vitória em estreias no Brasileirão

O Santos terá um desafio importante na noite desta quarta-feira (28), na estreia do Campeonato Brasileiro. Com desfalques, o Peixe entra em campo em busca de reabilitação na temporada, após ter vencido apenas um dos cinco jogos disputados no Campeonato Paulista.

O Alvinegro Praiano visita a Chapecoense às 20h (de Brasília), na Arena Condá, com ao menos oito ausências no elenco. Para sair de campo com a vitória, o Santos precisará encerrar um jejum incômodo: o clube não vence em estreias no Brasileirão desde 2019, quando superou o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre.

Naquela época, o time era comandado por Jorge Sampaoli e entrou em campo com: Vanderlei; Aguilar, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique e Victor Ferraz; Diego Pituca, Jean Lucas, Jean Mota e Alison; Eduardo Sasha e Derlis Gonzáles. Os gols do Peixe foram marcados por Sasha e Felipe Jonathan, que entrou no segundo tempo da partida.

O Alvinegro Praiano vive um momento conturbado na temporada, já que venceu apenas na estreia do Paulistão, por 2 a 1, diante do Novorizontino. Na sequência, perdeu o clássico contra o Palmeiras e empatou três partidas consecutivas, contra Guarani, Corinthians e Red Bull Bragantino. Diante do Massa Bruta, o Santos levou o confronto para a Neo Química Arena, em São Paulo.

Em contrapartida, o Timão enfrenta o Bahia como mandante na noite desta quarta-feira (28), na Vila Belmiro.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não conta com Neymar, que está em fase final de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo. Além dele, Tiquinho Soares está fora dos planos do clube e negocia a saída. O atacante também segue no departamento médico e, de qualquer forma, não teria condições de atuar.

Thaciano, Gustavinho e Willian Arão também são desfalques para a partida. Já Gabriel Barbosa, Mayke e Adonis Frías foram preservados.

Santos jogando na Arena do Grêmio, em 2019, sob o comando de Jorge Sampaoli. (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Últimas estreias pelo Brasileirão:

28.04.2019 - Grêmio 2 x 1 Santos - Arena do Grêmio - gols: Eduardo Sasha e Felipe Jonatan

09.08.2020 - Santos 1 x 1 Red Bull Bragantino - Vila Belmiro - gol: Marinho

29.05.2021 - Bahia 3 x 0 Santos - Estádio de Pituaçu

09.04.2022 - Fluminense 0 x 0 Santos - Maracanã

17.04.2023 - Grêmio 1 x 0 Santos - Arena do Grêmio

20.04.2024 - Santos 2 x 0 Paysandu - Vila Belmiro - gols: Pedrinho e Guilherme - Série B

30.03.2025 - Vasco 2 x 1 Santos - São Januário - gol: Barreal