imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Com desfalques, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Chapecoense

Peixe busca reabilitação na temporada diante da Chapecoense

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 28/01/2026
10:38
Gabigol foi eleito o craque do jogo (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
imagem cameraGabriel Barbosa será desfalque do Santos diante da Chape. (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
O Santos divulgou na manhã desta quarta-feira (28) a lista de relacionados para o duelo contra a Chapecoense, marcado para as 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela estreia da equipe no Campeonato Brasileiro.

Com desfalques importantes, o Peixe deve ir a campo com uma formação alternativa. Após o compromisso diante da Chape, o time terá dois clássicos consecutivos contra o São Paulo.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Neymar, que iniciou a transição física apenas na última segunda-feira (26), após se recuperar de uma artroscopia no joelho direito.

Além do camisa 10, o treinador argentino também não terá à disposição Gabriel Barbosa, Mayke e Adonis Frías, todos poupados e fora da viagem para Santa Catarina.

➡️Santos precisa reajustar a rota para não levar sustos no Campeonato Brasileiro

Tiquinho Soares, que está lesionado e foi liberado para buscar outro clube, assim como Gustavo Henrique, que segue em recuperação de uma lesão muscular no adutor da coxa direita, também são baixas para a partida.

Em contrapartida, o atacante Álvaro Barreal retorna após se recuperar de um trauma na região do quadril, assim como Gabriel Bontempo, que deixou para trás um edema muscular na coxa esquerda..

➡️ Chapecoense x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalação do jogo

Santos divulga a lista de relacionados para duelo contra a Chapecoense. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Alexis Duarte (Zé Ivaldo), Luan Peres e Vinicius Lira (Escobar); João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Miguelito, Caballero e Lautaro Díaz. (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Agenda Santos:

BRASILEIRO - 1ª rodada - 28.01 (quarta) - Chapecoense x Santos - 20h (de Brasília) - Arena Condá

PAULISTA - 6ª rodada - 31.01 (sábado) - São Paulo x Santos - 20h30 (de Brasília) - Morumbis

BRASILEIRO - 2ª rodada - 04.02 (quarta) - Santos x São Paulo - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro

PAULISTA - 7ª rodada - 08.02 (domingo) - Noroeste x Santos - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho

BRASILEIRO - 3ª rodada -12.02 (quinta) - Athletico-PR x Santos - 19h (de Brasília) - Arena da Baixada

PAULISTA - 8ª rodada - 15.02 (domingo) - Santos x Velo Clube - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

