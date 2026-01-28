Com desfalques, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Chapecoense
Peixe busca reabilitação na temporada diante da Chapecoense
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos divulgou na manhã desta quarta-feira (28) a lista de relacionados para o duelo contra a Chapecoense, marcado para as 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela estreia da equipe no Campeonato Brasileiro.
Santos chega para o Brasileirão com poucos reforços e faz reajustes para evitar correr riscos
Santos
Palmeiras, Flamengo, Santos e outros: veja todos os campeões do Brasileirão
Futebol Nacional
Vojvoda poupa Gabigol e mais dois jogadores de estreia do Santos no Brasileirão
Santos
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Com desfalques importantes, o Peixe deve ir a campo com uma formação alternativa. Após o compromisso diante da Chape, o time terá dois clássicos consecutivos contra o São Paulo.
O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Neymar, que iniciou a transição física apenas na última segunda-feira (26), após se recuperar de uma artroscopia no joelho direito.
Além do camisa 10, o treinador argentino também não terá à disposição Gabriel Barbosa, Mayke e Adonis Frías, todos poupados e fora da viagem para Santa Catarina.
➡️Santos precisa reajustar a rota para não levar sustos no Campeonato Brasileiro
Tiquinho Soares, que está lesionado e foi liberado para buscar outro clube, assim como Gustavo Henrique, que segue em recuperação de uma lesão muscular no adutor da coxa direita, também são baixas para a partida.
Em contrapartida, o atacante Álvaro Barreal retorna após se recuperar de um trauma na região do quadril, assim como Gabriel Bontempo, que deixou para trás um edema muscular na coxa esquerda..
➡️ Chapecoense x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalação do jogo
Provável escalação do Santos:
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Alexis Duarte (Zé Ivaldo), Luan Peres e Vinicius Lira (Escobar); João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Miguelito, Caballero e Lautaro Díaz. (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
➡️ Aposte nas partidas do seu time!*
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Agenda Santos:
BRASILEIRO - 1ª rodada - 28.01 (quarta) - Chapecoense x Santos - 20h (de Brasília) - Arena Condá
PAULISTA - 6ª rodada - 31.01 (sábado) - São Paulo x Santos - 20h30 (de Brasília) - Morumbis
BRASILEIRO - 2ª rodada - 04.02 (quarta) - Santos x São Paulo - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro
PAULISTA - 7ª rodada - 08.02 (domingo) - Noroeste x Santos - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho
BRASILEIRO - 3ª rodada -12.02 (quinta) - Athletico-PR x Santos - 19h (de Brasília) - Arena da Baixada
PAULISTA - 8ª rodada - 15.02 (domingo) - Santos x Velo Clube - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias