O Santos anunciou na manhã desta quinta-feira (12) o seu novo primeiro uniforme para a temporada 2026. Com uma campanha que exalta a brasilidade do clube e da cidade, o Peixe divulgou fotos e um vídeo de lançamento que mostra atletas e torcedores icônicos do alvinegro com a nova camisa.

Produzido pela Umbro, o design é totalmente branco e tem pequenos detalhes em dourado na gola arredondada e nas mangas. Além da versão tradicional, também foi lançada a camisa de manga longa e outra regata. Nomes como Neymar, Gabigol, Gabriel Brazão e Thaisinha, que integram os elencos masculino e feminino do Santos, estrelam as fotos da campanha.

No vídeo de lançamento, o clube exalta a conexão que a cidade de santos e o alvinegro praiano tem com o Brasil, ressaltando elementos que conectam o passado da história santista com os atuais nomes que representam a equipe.

Além da história dentro de campo, a peça publicitária destaca a conexão das diferentes gerações de torcedores. O vídeo mostra crianças jogando bola nas ruas próximas ao estádio da Vila Belmiro e comemorando gols imitando as celebrações de Neymar e Gabigol. Ao mesmo tempo, exibe imagens de torcedores icônicos do Peixe, como Alberto Francisco de Oliveira Júnior, conhecido como Alemão, que possui 13 tatuagens da equipe, uma delas na testa.

- Feito para aqueles movidos pela magia da Vila Belmiro, que carregam no peito a certeza de que Santos é a essência da Brasilidade. Uma história tecida em glórias, que conecta nosso passado, presente e futuro - diz o texto de divulgação.

Quanto custa e onde comprar a camisa do Santos

Segundo a divulgação do clube, a camisa Brasilidade está em pré-venda já nesta quinta-feira e pode ser comprada através do site oficial da Santos Store e da Umbro. Estão disponíveis nos modelos masculino, feminino e infantil.

O modelo mais básico é o "Torcedor", vendido a R$ 370,49 no modelo masculino, R$ 332,49 a camisa feminina e R$ 303,49 na versão infantil. Já o uniforme "Jogador", igual ao que é utilizado pelos atletas em campo, a versão masculina e feminina custa R$ 474,99.

A camisa de manga longa é comercializada apenas na versão "Torcedor" e custa R$ 408,49, enquanto a regata está disponível por R$ 189,99 e o calção por R$ 218,49. Ainda há um kit infantil, que inclui camisa e calção, por R$ 313,49.

Santos anunciou novo uniforme para a temporada 2026. (Foto: Divulgação/Santos)

Alemão, torcedor icônico do Santos, estrela campanha do novo uniforme. (Foto: Divulgação/Santos)