Santos apresenta dois reforços para a temporada

O Santos apresentou os jogadores Thaciano e Léo Godoy no início da tarde desta quarta-feira (15), na Vila Belmiro. Eles estiveram ao lado do ídolo Edu, sexto jogador que mais vezes jogou pelo Alvinegro Praiano. Novo camisa 16 do Peixe, o meio-campista Thaciano, que chega do Bahia, abordou como está fisicamente e em qual posição prefere atuar.

- Essa semana trabalhei bem, sei que preciso melhorar a parte física. Mas aos poucos estou melhorando. Vai ficar com o Caixinha (técnico), ele sabe o que faz. Espero estar (à disposição) o mais rápido possível para ajudar o Santos - disse Thaciano.

Thaciano ao lado de Edu com a camisa do Santos (Foto: Reprodução)

- A gente conversou muito, diariamente, ele (Caixinha) sabe onde me sinto melhor, falei para ele que estou pronto para as posições que ele quiser me usar. Gosto da ponta do tripé (do meio de campo). Estou para ajudar o grupo - afirmou.

Segunda passagem no Santos

Thaciano retorna ao Santos após oito anos. O meio-campista relembrou a sua primeira passagem no clube (2016-2017).

- Aquele período foi uma virada de chave na carreira. Vir para o Santos e depois subir para o principal com o Dorival... Peguei um grupo de grandes líderes, Elano, Ricardo, David Braz... Tirei muito proveito daquilo. Questão de ficar não deu certo, mas sai com muita gratidão. Sai pronto para os novos desafios. Esse retorno foi importante. Muito feliz de realizar esse sonho. Estar dentro da Vila. Dar o meu melhor - relembrou.

Léo Godoy revela conversas com alvo do Santos

O lateral-direito argentino de 29 anos chega ao Santos após passagem pelo Athletico. Durante a apresentação, Godoy revelou que conversou sobre o Peixe com Benjamin Rollheiser, seu compatriota que está no radar do clube da Vila.

- Ele me perguntou das instalações do clube e eu falei muito bem. Até agora não aconteceu mais nada - revelou.