Santos x Mirassol: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Santos enfrenta o Mirassol nesta quinta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Vila Viva Sorte, em Santos, em um jogo que marca a estreia dos clubes no Campeonato Paulista de 2025. A partida será transmitida pela CazéTV (Youtube). ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

O confronto inaugura a temporada para as duas equipes mas também destaca as novas estratégias e reforços que poderão influenciar o desempenho dos times no torneio. Sob o comando do técnico português Pedro Caixinha, o Santos entra em campo com o objetivo de conquistar o título estadual e quatro reforços podem estreiar no jogo: Luisão, Zé Ivaldo, Leo Godoy e Thaciano.

O Mirassol, que conquistou o acesso à Série A do Brasileirão na temporada passada, tem como principais reforços David Braz e Reinaldo.

➡️Canal adquire direitos do Paulistão e anuncia transmissão com IA; entenda

Santos e Mirassol se enfretam nesta quinta (16) (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira as informações do jogo entre Santos e Mirassol

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X MIRASSOL

PRIMEIRA RODADA - PAULISTÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Viva Sorte, em Santos

📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube)

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS: Brazão; JP Chermont, João Basso (Gil), Luan Peres, Escobar; João Schmidt, Hyan, Diego Pituca; Soteldo, Guilherme, Wendel Silva.

MIRASSOL: Alex Muralha; Daniel Borges, Alan Empereur, David Braz, Reinaldo; Roni, Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim, Gabriel Santana, Yuri Castilho (Léo Gamalho).