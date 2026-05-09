Confira retrospecto entre Santos e Red Bull Bragantino; times jogam pelo Brasileirão
Peixe tem apenas 35% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro
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O Santos e o Red Bull Bragantino vão se enfrentar pela segunda vez nesta temporada. No dia 25 de janeiro, os dois times empataram por 0 a 0 pela primeira fase do Campeonato Paulista, em duelo realizado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo.
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Na ocasião, o Peixe era comandado por Juan Pablo Vojvoda, e Neymar não estava à disposição, já que se recuperava de uma artroscopia realizada no joelho esquerdo no fim do ano passado. O camisa 10 fez sua estreia no estadual apenas no dia 15 de fevereiro, na partida contra o Velo Clube, na Vila Belmiro.
O Santos entra em campo neste domingo (10) com a missão de vencer para se afastar da zona de rebaixamento, já que é o primeiro time fora do Z-4. A equipe tem apenas 35% de aproveitamento na competição.
O retrospecto recente contra o Red Bull Bragantino, antigo Clube Atlético Bragantino, leva em consideração apenas os jogos disputados após a formalização da parceria com a Red Bull, em março de 2019. No total, foram 16 partidas, com quatro vitórias para cada lado e oito empates.
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Lucas Veríssimo:
Caso entre em campo, o zagueiro Lucas Veríssimo vai completar 200 jogos com a camisa do Peixe. Ele foi chegou ao clube aos 17 anos, em 2013, e está na segunda passagem pelo time. Seu retorno foi anunciado em março deste ano. Na primeira passagem, foram 190 partidas e 7 gols marcados e um título do Paulistão.
Após cinco temporadas de protagonismo no Peixe, o zagueiro teve passagens por Benfica, Corinthians, Al-Duhail e Al-Wakrah antes de retornar e assinar um vínculo até o fim de 2028.
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Retrospecto Santos x Red Bull Bragantino desde 2020:
16 jogos
Vitórias: 04
Empates: 08
Derrotas: 04
Gols pró: 20
Gols sofridos: 18
Somente partidas pelo Campeonato Brasileiro (10 jogos):
Vitórias: 02
Empates: 05
Derrotas: 03
Gols pró: 14
Gols sofridos: 15
Somente partidas pelo Brasileiro na Vila Belmiro (5 jogos):
Vitórias: 01
Empates: 02
Derrotas: 02
Gols pró: 07
Gols sofridos: 08
Principais artilheiros no Campeonato Brasileiro:
Léo Baptistão e Marinho - 2 gols
Última partida:
Partida nº 6495
SANTOS 0 X 0 RED BULL BRAGANTINO
Campeonato Paulista — 5ª rodada
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Data: Domingo, 25 de janeiro de 2026
Horário: 16h00
Público: 30.609
Renda: R$ 2.344.295,00
Árbitro: Daiane Muniz
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Silva de Jesus
Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
Cartões amarelos: (SFC) Escobar; (RBB) Gabriel, Ignacio Sosa, Lucas Barbosa, Eduardo Sasha
SANTOS: Gabriel Brazão, Mayke, Adonis Frias, Luan Peres; Escobar, Willian Arão (João Schmidt), Gabriel Menino (Rincon), Zé Rafael (Robinho Jr.); Miguelito (Rollheiser), Lautaro Díaz (Mateus Xavier) e Gabriel Barbosa.
Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
BRAGANTINO: Cleiton, Agustín Sant'Anna (Andrés Hurtado), Alix Vinícius, Gustavo Marques; J. Capixaba, Gabriel, Ramires (Matheus Fernandes), Gustavo Neves (Ignacio Sosa); Lucas Barbosa, Sasha (Fernando) e Vinicinho (Henry Mosquera).
Técnico: Vagner Mancini.
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