Confira retrospecto entre Santos e Red Bull Bragantino; times jogam pelo Brasileirão

O Santos e o Red Bull Bragantino vão se enfrentar pela segunda vez nesta temporada. No dia 25 de janeiro, os dois times empataram por 0 a 0 pela primeira fase do Campeonato Paulista, em duelo realizado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo.

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Na ocasião, o Peixe era comandado por Juan Pablo Vojvoda, e Neymar não estava à disposição, já que se recuperava de uma artroscopia realizada no joelho esquerdo no fim do ano passado. O camisa 10 fez sua estreia no estadual apenas no dia 15 de fevereiro, na partida contra o Velo Clube, na Vila Belmiro.

O Santos entra em campo neste domingo (10) com a missão de vencer para se afastar da zona de rebaixamento, já que é o primeiro time fora do Z-4. A equipe tem apenas 35% de aproveitamento na competição.

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O retrospecto recente contra o Red Bull Bragantino, antigo Clube Atlético Bragantino, leva em consideração apenas os jogos disputados após a formalização da parceria com a Red Bull, em março de 2019. No total, foram 16 partidas, com quatro vitórias para cada lado e oito empates.

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Lucas Veríssimo:

Caso entre em campo, o zagueiro Lucas Veríssimo vai completar 200 jogos com a camisa do Peixe. Ele foi chegou ao clube aos 17 anos, em 2013, e está na segunda passagem pelo time. Seu retorno foi anunciado em março deste ano. Na primeira passagem, foram 190 partidas e 7 gols marcados e um título do Paulistão.

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Após cinco temporadas de protagonismo no Peixe, o zagueiro teve passagens por Benfica, Corinthians, Al-Duhail e Al-Wakrah antes de retornar e assinar um vínculo até o fim de 2028.

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Sasha e Luan Peres em duelo entre Santos X Red Bull Bragantino, pelo Paulistão de 2026. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Retrospecto Santos x Red Bull Bragantino desde 2020:

16 jogos

Vitórias: 04

Empates: 08

Derrotas: 04

Gols pró: 20

Gols sofridos: 18

Somente partidas pelo Campeonato Brasileiro (10 jogos):

Vitórias: 02

Empates: 05

Derrotas: 03

Gols pró: 14

Gols sofridos: 15

Somente partidas pelo Brasileiro na Vila Belmiro (5 jogos):

Vitórias: 01

Empates: 02

Derrotas: 02

Gols pró: 07

Gols sofridos: 08

Principais artilheiros no Campeonato Brasileiro:

Léo Baptistão e Marinho - 2 gols

Última partida:

Partida nº 6495

SANTOS 0 X 0 RED BULL BRAGANTINO

Campeonato Paulista — 5ª rodada

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: Domingo, 25 de janeiro de 2026

Horário: 16h00

Público: 30.609

Renda: R$ 2.344.295,00



Árbitro: Daiane Muniz

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Silva de Jesus

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral



Cartões amarelos: (SFC) Escobar; (RBB) Gabriel, Ignacio Sosa, Lucas Barbosa, Eduardo Sasha



SANTOS: Gabriel Brazão, Mayke, Adonis Frias, Luan Peres; Escobar, Willian Arão (João Schmidt), Gabriel Menino (Rincon), Zé Rafael (Robinho Jr.); Miguelito (Rollheiser), Lautaro Díaz (Mateus Xavier) e Gabriel Barbosa.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



BRAGANTINO: Cleiton, Agustín Sant'Anna (Andrés Hurtado), Alix Vinícius, Gustavo Marques; J. Capixaba, Gabriel, Ramires (Matheus Fernandes), Gustavo Neves (Ignacio Sosa); Lucas Barbosa, Sasha (Fernando) e Vinicinho (Henry Mosquera).

Técnico: Vagner Mancini.

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