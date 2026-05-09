Neymar curte noite no circo em Santos e dança no palco; veja

Neymar aproveitou a folga na noite de sexta-feira (8) para um momento descontraído longe dos gramados. O camisa 10 do Santos foi visto em um circo instalado na cidade de Santos, no litoral paulista, acompanhado da esposa, Bruna Biancardi, das filhas, da mãe e também do companheiro de equipe Willian Arão.

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Durante a apresentação, Neymar acabou virando atração do espetáculo. Convidado por um dos palhaços, o craque subiu ao palco ao lado de Willian Arão e participou de um número diante do público presente.

Em clima descontraído, o atacante mostrou desenvoltura ao dançar a coreografia do funk "Desenrola, bate e joga de ladin", sucesso do grupo Os Hawaianos. O momento arrancou aplausos e rapidamente viralizou nas redes sociais após vídeos publicados pelo próprio circo.

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Neymar participou de um número no palco do circo em Santos (Foto: Reprodução/Instagram)

A noite em família aconteceu antes de um período decisivo para Neymar dentro de campo. Na manhã deste sábado, o jogador participou normalmente do treino no CT Rei Pelé e deve começar como titular na partida contra o Red Bull Bragantino, marcada para domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

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Além da sequência de jogos com o Santos, Neymar também vive a expectativa por uma vaga na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti anunciará os 26 convocados no próximo dia 18.

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