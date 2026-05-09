Santos encerra preparação para duelo contra Red Bull Bragantino; veja os relacionados

O Santos precisa vencer o Red Bull Bragantino para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 15ª rodada da competição. Até aqui, o time da Baixada Santista soma três vitórias em 14 partidas, com 35% de aproveitamento. O Peixe é o primeiro clube fora do Z4, mas tem a mesma pontuação do Corinthians, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

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O Alvinegro Praiano vem de um empate frustrante por 1 a 1 diante do Deportivo Recoleta, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana, torneio em que está fora da zona de classificação. A equipe também não conseguiu abrir vantagem no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil contra o Coritiba, na Vila Belmiro, e ficou no empate sem gols.

Nesta quarta-feira (12), o Peixe volta a enfrentar o Coxa pelo duelo de volta, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira. Já no domingo seguinte (17), encara novamente a equipe paranaense, desta vez pelo Brasileirão, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida teve o mando de campo alterado a pedido do Santos, que enxergou na mudança uma oportunidade de contemplar a torcida da capital paulista, além de aumentar o público e a renda.

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Além disso, o confronto será o último antes da convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, marcada para o dia 18 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O cenário pode servir como fator motivacional para Neymar, que busca figurar na lista do técnico Carlo Ancelotti.

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A preparação do Santos; Neymar joga?

Neymar vai jogar a segunda partida seguida pelo Santos. No último sábado (2), foi poupado do empate por 1 a 1 contra o Palmeiras por causa do gramado sintético do Nubank Parque. Mas, viajou para o Paraguai e entrou em campo na última terça-feira (5), no empate por 1 a 1 contra o Deportivo Recoleta. Inclusive, o camisa 10 marcou o gol do Peixe na partida.

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O Santos já sabe que não poderá contar com Thaciano, que passou por exames de imagem na última sexta-feira (8) e teve constatada uma lesão muscular na coxa direita. O atleta já iniciou o tratamento com a fisioterapia do clube. Gabriel Brazão também será desfalque já que está suspenso.

Desfalques:

Thacino (lesão muscular na coxa direita)

Gabriel Brazão (suspenso)

Gabriel Menino (em transição após uma lesão na coxa direita)

Lautaro Díaz (em transição após dores na coxa direita)

Gustavo Henrique (lesão no músculo adutor da coxa esquerda)

Mayke (virose)

Vini Lira (ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo)

Veja jogadores relacionados pelo Santos

Lista de relacionados do Santos para o jogo contra o RB Bragantino. (Foto: Divulgação/Santos)

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