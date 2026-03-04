Lucas Veríssimo e Christian Oliva são regularizados pelo Santos no BID da CBF

Os novos reforços do Santos foram regularizados nesta quarta-feira (4) e já constam no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Christian Oliva estão aptos para estrear pelo Peixe.

O próximo compromisso da equipe santista será apenas no dia 10 de maio, contra o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas Veríssimo assinou contrato de três temporadas com o Santos. (Foto: JOTA ERRE/Photo Premium/Gazeta Press)

Reforços:

Lucas Veríssimo chega para a segunda passagem no Santos ainda sem data para se apresentar. O jogador foi anunciado na última terça-feira (2) junto ao Al-Duhail, do Catar.

O defensor de 30 anos retorna de forma definitiva ao clube que o revelou, com contrato de três temporadas e possibilidade de renovação por mais um ano.

Veríssimo deixou o Peixe após disputar a final da Libertadores, em janeiro de 2021, para atuar no Benfica, de Portugal. Desde então, também acumula passagens pelo Corinthians e pelo Al-Wakrah.

Natural de Jundiaí, no interior de São Paulo, o zagueiro chegou às categorias de base do Peixe em 2013 e recebeu a primeira oportunidade como profissional em 2016. No ano seguinte, ganhou destaque e assumiu a titularidade da equipe.

Ao longo da primeira passagem pelo Alvinegro Praiano, disputou 190 partidas e marcou sete gols, além de conquistar o Campeonato Paulista de 2016. De volta à Vila Belmiro, Veríssimo reencontrará Luan Peres, com quem formou dupla de zaga na temporada de 2020.

Inicialmente, o Santos apresentou uma proposta de empréstimo, que foi recusada. A oferta santista que foi aprovada foi de R$ 20 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador.

Outro fator que pesou a favor do retorno ao Brasil foi o conflito no Oriente Médio, intensificado após ataques recentes dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Em retaliação, o governo iraniano lançou mísseis e drones contra Israel e contra bases norte-americanas em diferentes países da região.

A esposa do jogador, Amanda Veríssimo, relatou na última segunda-feira (2), nas redes sociais, ter ouvido explosões nas proximidades e afirmou que os dois filhos do casal não estão frequentando a escola. Segundo ela, o aeroporto local está fechado, e a intenção da família é retornar ao Brasil quando a situação estiver normalizada.

O Santos oficializou no último sábado (28) a contratação de Christian Oliva. O volante uruguaio, de 29 anos, assinou contrato válido por três temporadas. Christian Oliva já realizava atividades com o restante do elenco no CT Rei Pelé, mas aguardava a suspensão do transfer ban para ser anunciado oficialmente.

Natural de Ciudad del Plata, no Uruguai, Christian Oliva foi revelado pelo Nacional e estreou como profissional em 2018. O volante rapidamente se destacou pela capacidade de marcação e qualidade na saída de bola, o que motivou sua transferência para o Cagliari, da Itália, no ano seguinte. Na Europa, também defendeu o Valencia, além de acumular passagens por Talleres e Juárez, antes de retornar ao clube uruguaio em 2024.

De volta ao Nacional, assumiu protagonismo no meio-campo e foi peça importante nas conquistas do Campeonato Uruguaio e da Supercopa Uruguaia. Na última temporada, disputou 42 partidas, com três gols e três assistências, mantendo números expressivos em recuperação de posse e eficiência nos passes.