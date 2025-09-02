menu hamburguer
Santos

Confira estatísticas e desempenho dos possíveis reforços do Santos

Novos nomes podem fortalecer a equipe de Juan Pablo Vojvoda

Adonís Frías chega do León (Foto: Reprodução/ Instagram)
Adonís Frías chega do León (Foto: Reprodução/ Instagram)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 02/09/2025
13:19
  • Matéria
  Matéria

O Santos tem negociações avançadas para reforçar seu elenco. Na luta contra o rebaixamento, o clube corre contra o tempo para regularizar as contratações e fortalecer o time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

Os jogadores mais próximos de acertar com o clube são o atacante Lautaro Díaz, do Cruzeiro; o zagueiro Adonís Frías; e o meio-campista Victor Hugo. O defensor Alexis Duarte também está em negociação e, se houver tempo hábil, deve reforçar a equipe.

Nesse contexto, o LANCE! reuniu os principais números dos jogadores que devem chegar para completarem o plantel do Santos.

Veja abaixo os reforços do Santos:

Alexis Duarte - Zagueiro atualmente no Spartak Moscou

O Santos intensificou nas últimas horas as negociações pelo zagueiro paraguaio e busca concluir a contratação a tempo de sua regularização. O Peixe já havia demonstrado interesse no jogador ainda durante as tratativas com Sampaoli. O defensor, inclusive, foi convocado para data Fifa pela Seleção do Paraguai.

Alexis Duarte pelo Cerro Porteño:

  1. 110 jogos (110 titular)
  2. 1 gol
  3. 2 assistências
  4. 21 cartões amarelos
  5. 1 cartão vermelho

Alexis Duarte pelo Spartak Moskva:

  • 65 jogos (55 titular)
  • 1 assistência
  • 86% acerto no passe
  • 50% eficiência nos duelos aéreos
  • 3.7 duelos ganhos por jogo
  • 0.9 interceptações por jogo
  • 1.3 desarmes por jogo
  • 3.1 cortes por jogo
  • 0.8 faltas por jogo
  • 14 cartões amarelos
  • 2 cartões vermelhos
  • Nota Sofascore 6.85
Alexis Duarte tem vínculo com o Spartak Moskva (Foto: Divulgação/ Spartak Moskva)
Alexis Duarte tem vínculo com o Spartak Moskva (Foto: Divulgação/ Spartak Moskva)

Adonís Frías - Zagueiro atualmente no León

O jogador já se despediu o clube mexicano e é aguardado no CT Rei Pelé nas próximas horas. Aos 27 anos, o Adonís acumula passagens pelo futebol argentino e mexicano.

Adonís Frías pelo Defensa y Justicia:

  1. 101 jogos (96 titular)
  2. 5 gols
  3. 1 assistência
  4. 85% acerto no passe
  5. 60% eficiência nos duelos aéreos
  6. 5.2 duelos ganhos por jogo
  7. 1.5 interceptações por jogo
  8. 1.3 desarmes por jogo
  9. 3.9 cortes por jogo
  10. 0.9 faltas por jogo
  11. 32 cartões amarelos
  12. Nota Sofascore 6.99

Adonís Frías pelo León:

  1. 84 jogos (75 titular)
  2. 3 gols
  3. 3 assistências
  4. 86% acerto no passe
  5. 65% eficiência nos duelos aéreos
  6. 4.1 duelos ganhos por jogo
  7. 1.3 interceptações por jogo
  8. 1.4 desarmes por jogo
  9. 2.8 cortes por jogo
  10. 0.7 faltas por jogo
  11. 20 cartões amarelos
  12. 3 cartões vermelhos
  13. Nota Sofascore 6.93

Adonís Frías pelo Los Andes:

  • 19 jogos (19 titular)
  • 2 cartões amarelos

Lautaro Díaz - Atacante atualmente no Cruzeiro

Nome confirmado pelo presidente Marcelo Teixeira, o atacante de 27 anos acumula passagens pelo futebol equatoriano e argentino. 

Lautaro Díaz pelo Independiente del Valle

  1. 59 jogos (38 titular)
  2. 16 gols
  3. 4 assistências
  4. 171 minutos para participar de gol
  5. 0.8 passes decisivos por jogo
  6. 2.0 finalizações por jogo (0.8 no gol)
  7. 63% em conversão de grandes chances
  8. 5.9 finalizações para marcar
  9. 45% de eficiência nos dribles
  10. 41% de eficiência nos duelos
  11. 0.7 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 7.00
Lautaro Díaz estava no Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Lautaro Díaz estava no Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Lautaro Díaz pelo Villa Dálmine

  1. 31 jogos (28 titular)
  2. 7 gols
  3. 325 minutos para participar de gol
  4. Lautaro Díaz pelo Estudiantes de Caseros
  5. 21 jogos (6 titular)
  6. 2 gols
  7. 335 minutos para participar de gol

Lautaro Díaz pelo Cruzeiro

  1. 42 jogos (20 titular)
  2. 4 gols
  3. 44 minutos em campo por jogo
  4. 465 minutos para participar de gol
  5. 19 passes decisivos (0.4 por jogo)
  6. 37 finalizações (17 no gol)
  7. 10% em conversão de grandes chances
  8. 9.3 finalizações para marcar
  9. 35% de eficiência nos dribles
  10. 34% de eficiência nos duelos
  11. 0.3 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.60

Victor Hugo - Meio-campista 

Sem espaço no Flamengo, destacou a oportunidade de atuar ao lado de Neymar no Santos. O empréstimo de Victor Hugo vai até o fim de 2026, mas o Flamengo mantém a possibilidade de requisitá-lo de volta ou negociá-lo novamente.

Victor Hugo pelo Goztepe

  1. 35 jogos (12 titular)
  2. 3 gols
  3. 4 grandes chances criadas
  4. 0.7 passes decisivos por jogo
  5. 1.3 finalizações por jogo (0.3 no gol)
  6. 40% de eficiência nos dribles
  7. 0.6 desarmes por jogo
  8. 1.6 bolas recuperadas por jogo
  9. 46% de eficiência nos duelos
  10. Nota Sofascore 6.71
Victor Hugo será contratado por empréstimo pelo Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Victor Hugo pelo Flamengo

  1. 106 jogos (40 titular)
  2. 6 gols
  3. 6 assistências
  4. 13 grandes chances criadas
  5. 0.5 passes decisivos por jogo
  6. 0.5 finalizações por jogo (0.2 no gol)
  7. 67% de eficiência nos dribles
  8. 0.8 desarmes por jogo
  9. 1.9 bolas recuperadas por jogo
  10. 48% de eficiência nos duelos
  11. Nota Sofascore 6.73

