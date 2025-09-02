Confira estatísticas e desempenho dos possíveis reforços do Santos
Novos nomes podem fortalecer a equipe de Juan Pablo Vojvoda
O Santos tem negociações avançadas para reforçar seu elenco. Na luta contra o rebaixamento, o clube corre contra o tempo para regularizar as contratações e fortalecer o time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.
Os jogadores mais próximos de acertar com o clube são o atacante Lautaro Díaz, do Cruzeiro; o zagueiro Adonís Frías; e o meio-campista Victor Hugo. O defensor Alexis Duarte também está em negociação e, se houver tempo hábil, deve reforçar a equipe.
Nesse contexto, o LANCE! reuniu os principais números dos jogadores que devem chegar para completarem o plantel do Santos.
Veja abaixo os reforços do Santos:
Alexis Duarte - Zagueiro atualmente no Spartak Moscou
O Santos intensificou nas últimas horas as negociações pelo zagueiro paraguaio e busca concluir a contratação a tempo de sua regularização. O Peixe já havia demonstrado interesse no jogador ainda durante as tratativas com Sampaoli. O defensor, inclusive, foi convocado para data Fifa pela Seleção do Paraguai.
Alexis Duarte pelo Cerro Porteño:
- 110 jogos (110 titular)
- 1 gol
- 2 assistências
- 21 cartões amarelos
- 1 cartão vermelho
Alexis Duarte pelo Spartak Moskva:
- 65 jogos (55 titular)
- 1 assistência
- 86% acerto no passe
- 50% eficiência nos duelos aéreos
- 3.7 duelos ganhos por jogo
- 0.9 interceptações por jogo
- 1.3 desarmes por jogo
- 3.1 cortes por jogo
- 0.8 faltas por jogo
- 14 cartões amarelos
- 2 cartões vermelhos
- Nota Sofascore 6.85
Adonís Frías - Zagueiro atualmente no León
O jogador já se despediu o clube mexicano e é aguardado no CT Rei Pelé nas próximas horas. Aos 27 anos, o Adonís acumula passagens pelo futebol argentino e mexicano.
Adonís Frías pelo Defensa y Justicia:
- 101 jogos (96 titular)
- 5 gols
- 1 assistência
- 85% acerto no passe
- 60% eficiência nos duelos aéreos
- 5.2 duelos ganhos por jogo
- 1.5 interceptações por jogo
- 1.3 desarmes por jogo
- 3.9 cortes por jogo
- 0.9 faltas por jogo
- 32 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.99
Adonís Frías pelo León:
- 84 jogos (75 titular)
- 3 gols
- 3 assistências
- 86% acerto no passe
- 65% eficiência nos duelos aéreos
- 4.1 duelos ganhos por jogo
- 1.3 interceptações por jogo
- 1.4 desarmes por jogo
- 2.8 cortes por jogo
- 0.7 faltas por jogo
- 20 cartões amarelos
- 3 cartões vermelhos
- Nota Sofascore 6.93
Adonís Frías pelo Los Andes:
- 19 jogos (19 titular)
- 2 cartões amarelos
Lautaro Díaz - Atacante atualmente no Cruzeiro
Nome confirmado pelo presidente Marcelo Teixeira, o atacante de 27 anos acumula passagens pelo futebol equatoriano e argentino.
Lautaro Díaz pelo Independiente del Valle
- 59 jogos (38 titular)
- 16 gols
- 4 assistências
- 171 minutos para participar de gol
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 2.0 finalizações por jogo (0.8 no gol)
- 63% em conversão de grandes chances
- 5.9 finalizações para marcar
- 45% de eficiência nos dribles
- 41% de eficiência nos duelos
- 0.7 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.00
Lautaro Díaz pelo Villa Dálmine
- 31 jogos (28 titular)
- 7 gols
- 325 minutos para participar de gol
- Lautaro Díaz pelo Estudiantes de Caseros
- 21 jogos (6 titular)
- 2 gols
- 335 minutos para participar de gol
Lautaro Díaz pelo Cruzeiro
- 42 jogos (20 titular)
- 4 gols
- 44 minutos em campo por jogo
- 465 minutos para participar de gol
- 19 passes decisivos (0.4 por jogo)
- 37 finalizações (17 no gol)
- 10% em conversão de grandes chances
- 9.3 finalizações para marcar
- 35% de eficiência nos dribles
- 34% de eficiência nos duelos
- 0.3 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.60
Victor Hugo - Meio-campista
Sem espaço no Flamengo, destacou a oportunidade de atuar ao lado de Neymar no Santos. O empréstimo de Victor Hugo vai até o fim de 2026, mas o Flamengo mantém a possibilidade de requisitá-lo de volta ou negociá-lo novamente.
Victor Hugo pelo Goztepe
- 35 jogos (12 titular)
- 3 gols
- 4 grandes chances criadas
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 1.3 finalizações por jogo (0.3 no gol)
- 40% de eficiência nos dribles
- 0.6 desarmes por jogo
- 1.6 bolas recuperadas por jogo
- 46% de eficiência nos duelos
- Nota Sofascore 6.71
Victor Hugo pelo Flamengo
- 106 jogos (40 titular)
- 6 gols
- 6 assistências
- 13 grandes chances criadas
- 0.5 passes decisivos por jogo
- 0.5 finalizações por jogo (0.2 no gol)
- 67% de eficiência nos dribles
- 0.8 desarmes por jogo
- 1.9 bolas recuperadas por jogo
- 48% de eficiência nos duelos
- Nota Sofascore 6.73
