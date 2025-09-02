O Santos tem negociações avançadas para reforçar seu elenco. Na luta contra o rebaixamento, o clube corre contra o tempo para regularizar as contratações e fortalecer o time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

Os jogadores mais próximos de acertar com o clube são o atacante Lautaro Díaz, do Cruzeiro; o zagueiro Adonís Frías; e o meio-campista Victor Hugo. O defensor Alexis Duarte também está em negociação e, se houver tempo hábil, deve reforçar a equipe.

Nesse contexto, o LANCE! reuniu os principais números dos jogadores que devem chegar para completarem o plantel do Santos.

Veja abaixo os reforços do Santos:

Alexis Duarte - Zagueiro atualmente no Spartak Moscou

O Santos intensificou nas últimas horas as negociações pelo zagueiro paraguaio e busca concluir a contratação a tempo de sua regularização. O Peixe já havia demonstrado interesse no jogador ainda durante as tratativas com Sampaoli. O defensor, inclusive, foi convocado para data Fifa pela Seleção do Paraguai.

Alexis Duarte pelo Cerro Porteño:

110 jogos (110 titular) 1 gol 2 assistências 21 cartões amarelos 1 cartão vermelho

Alexis Duarte pelo Spartak Moskva:

65 jogos (55 titular)

1 assistência

86% acerto no passe

50% eficiência nos duelos aéreos

3.7 duelos ganhos por jogo

0.9 interceptações por jogo

1.3 desarmes por jogo

3.1 cortes por jogo

0.8 faltas por jogo

14 cartões amarelos

2 cartões vermelhos

Nota Sofascore 6.85

Alexis Duarte tem vínculo com o Spartak Moskva (Foto: Divulgação/ Spartak Moskva)

Adonís Frías - Zagueiro atualmente no León

O jogador já se despediu o clube mexicano e é aguardado no CT Rei Pelé nas próximas horas. Aos 27 anos, o Adonís acumula passagens pelo futebol argentino e mexicano.

Adonís Frías pelo Defensa y Justicia:

101 jogos (96 titular) 5 gols 1 assistência 85% acerto no passe 60% eficiência nos duelos aéreos 5.2 duelos ganhos por jogo 1.5 interceptações por jogo 1.3 desarmes por jogo 3.9 cortes por jogo 0.9 faltas por jogo 32 cartões amarelos Nota Sofascore 6.99

Adonís Frías pelo León:

84 jogos (75 titular) 3 gols 3 assistências 86% acerto no passe 65% eficiência nos duelos aéreos 4.1 duelos ganhos por jogo 1.3 interceptações por jogo 1.4 desarmes por jogo 2.8 cortes por jogo 0.7 faltas por jogo 20 cartões amarelos 3 cartões vermelhos Nota Sofascore 6.93

Adonís Frías pelo Los Andes:

19 jogos (19 titular)

2 cartões amarelos

Lautaro Díaz - Atacante atualmente no Cruzeiro

Nome confirmado pelo presidente Marcelo Teixeira, o atacante de 27 anos acumula passagens pelo futebol equatoriano e argentino.

Lautaro Díaz pelo Independiente del Valle

59 jogos (38 titular) 16 gols 4 assistências 171 minutos para participar de gol 0.8 passes decisivos por jogo 2.0 finalizações por jogo (0.8 no gol) 63% em conversão de grandes chances 5.9 finalizações para marcar 45% de eficiência nos dribles 41% de eficiência nos duelos 0.7 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.00

Lautaro Díaz estava no Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Lautaro Díaz pelo Villa Dálmine

31 jogos (28 titular) 7 gols 325 minutos para participar de gol Lautaro Díaz pelo Estudiantes de Caseros 21 jogos (6 titular) 2 gols 335 minutos para participar de gol

Lautaro Díaz pelo Cruzeiro

42 jogos (20 titular) 4 gols 44 minutos em campo por jogo 465 minutos para participar de gol 19 passes decisivos (0.4 por jogo) 37 finalizações (17 no gol) 10% em conversão de grandes chances 9.3 finalizações para marcar 35% de eficiência nos dribles 34% de eficiência nos duelos 0.3 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.60

Victor Hugo - Meio-campista

Sem espaço no Flamengo, destacou a oportunidade de atuar ao lado de Neymar no Santos. O empréstimo de Victor Hugo vai até o fim de 2026, mas o Flamengo mantém a possibilidade de requisitá-lo de volta ou negociá-lo novamente.

Victor Hugo pelo Goztepe

35 jogos (12 titular) 3 gols 4 grandes chances criadas 0.7 passes decisivos por jogo 1.3 finalizações por jogo (0.3 no gol) 40% de eficiência nos dribles 0.6 desarmes por jogo 1.6 bolas recuperadas por jogo 46% de eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.71

Victor Hugo será contratado por empréstimo pelo Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Victor Hugo pelo Flamengo