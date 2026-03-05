Santos inicia venda de ingressos para duelo contra o Corinthians; veja detalhes

O Santos iniciou nesta quinta-feira (5) a venda de ingressos para o clássico contra o Corinthians. O duelo será no dia 15 de março (domingo), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Para realizar a compra, é necessário fazer o reconhecimento facial, assim como no acesso ao estádio. As vendas começaram às 14h (de Brasília) para os sócios que possuem rating de cinco estrelas. Para o público em geral, as vendas começam apenas às 18h (de Brasília), e o cadastro gratuito deverá ser feito no site do programa Sócio Rei, no plano Santos Mais Popular.

Para os sócios, os preços variam de R$ 33,33 a R$ 100,00. Já para o público em geral, os valores vão de R$ 120,00 (meia-entrada) a R$ 266,67 (inteira).

continua após a publicidade

Antes do clássico, o Peixe entra em campo na próxima terça-feira (10) para encarar o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 21h30 (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos é o 13º colocado da competição, com quatro pontos conquistados. A equipe soma uma vitória em quatro partidas.

Além do Brasileirão, o Santos ainda disputará nesta temporada a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

Cronograma de vendas:

Data de Início das vendas (web)

Quinta-feira (05/03) – 14h – Apenas Sócios

Quinta-feira (05/03) – 18h – Público geral (Santos Mais Popular)

Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) – 14h

Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) – 15h

Prioridade 3: Rating (três estrelas) – 16h

Prioridade 4: Rating (duas estrelas) – 17h

Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) – 18h

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

+ Aposte na vitória do Santos no Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.