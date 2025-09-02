menu hamburguer
Torcedores do Flamengo reagem a chegada de joia ao Santos: ‘Agora vão ver’

Meia chega por empréstimo até julho de 2026

Flamengo x Racing - Victor Hugo
imagem cameraVictor Hugo chega por empréstimo ao Santos (Foto: Alexandre Loureiro/AFP)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
17:14
Atualizado há 1 minutos
O Santos anunciou, nesta terça-feira (2), a contratação por empréstimo do meia Victor Hugo, junto ao Flamengo. Com poucas oportunidades no elenco de Filipe Luís, o jogador, que buscava mais minutagem em campo, terá contrato válido até julho de 2026 e vestirá a camisa 29.

Victor Hugo retornou recentemente de empréstimo do Göztepe, da Turquia. Desde seu retorno, foi relacionado para apenas duas partidas do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro: atuou nos minutos finais do empate por 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, e ficou no banco na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, no Maracanã.

O que pesou para o acerto entre as partes foi a vontade de atuar ao lado do craque Neymar. Após o anúncio da contratação, os rubro-negros se manifestaram nas redes sociais. Para alguns deles, esta será uma boa oportunidade para Victor Hugo se valorizar e conquistar seu espaço no futebol brasileiro. Confira.

Victor Hugo se junta a uma lista extensa de reforços do Santos nesta temporada. Ao todo, o Peixe anunciou a contratação de 17 jogadores. Além de Neymar, nomes conhecidos no futebol nacional completam a lista, como Willian Arão, Zé Rafael, Mayke e Tiquinho Soares.

Situação do Santos na temporada

O Santos vive um momento de altos e baixos no Campeonato Brasileiro. Sem saber o que é vencer há três partidas, o Peixe estacionou na primeira posição fora da zona de rebaixamento, com 22 pontos. Com a paralisação para a Data Fifa, a equipe terá pouco mais de uma semana de trabalho antes de voltar a campo.

Buscando sair de vez da zona da degola, o Santos visita o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida será no próximo dia 14 de setembro, às 16h (de Brasília), na Arena MRV.

Neymar acumula 21 jogos e 7 gols com a camisa do Santos. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
Neymar acumula 21 jogos e 7 gols nesta temporada (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

