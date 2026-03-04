Neymar opina sobre saída de João Basso do Santos: 'Merecia mais respeito'

O ídolo do Santos Neymar, publicou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (4), uma mensagem lamentando a saída do zagueiro João Basso do clube.

A rescisão contratual foi anunciada na última terça-feira (3). Amigos pessoais, os dois já compartilharam diversos momentos fora dos gramados, como viagens e eventos. Internamente, a diretoria do Peixe demonstrava preocupação com a reação do camisa 10 diante da saída do defensor.

Neymar publicou uma foto ao lado do amigo e escreveu que ele merecia ser tratado com mais respeito.

— Jhonny Basso... Boa sorte na tua nova etapa, irmão. Fico triste de ver você saindo dessa forma. Você é profissional demais e merecia mais respeito. Mas é a vida, né? Só te desejo coisas boas. Sempre estarei na torcida - escreveu o camisa 10.

João Basso ao lado de Neymar jogando pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

João Basso publicou uma nota de despedida agradecendo ao clube pela oportunidade. Na publicação, Neymar voltou a se manifestar e deixou um novo comentário ao amigo.

— Você é um excelente profissional. Pude acompanhar o quanto é companheiro, mesmo nas dificuldades e sem ter oportunidades! Triste em ver você saindo assim. Sentirei saudades... Tamo junto, meu amigo - escreveu o camisa 10.

João Basso no Santos:

O jogador já havia sido comunicado, há algumas semanas, de que não seria aproveitado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda nesta temporada.

O defensor foi anunciado em julho de 2023, com vínculo válido até o fim deste ano. À época, chegou como o quarto reforço da temporada, meses antes do rebaixamento inédito do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A contratação de Basso gerou um transfer ban ao Santos, que foi notificado pela Fifa em 19 de fevereiro pelo não pagamento de R$ 15,3 milhões ao Arouca, de Portugal. A pendência foi quitada na semana passada.

O Santos também oficializou na tarde da última terça-feira (3) a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo. Recentemente, o clube emprestou o zagueiro Alexis Duarte ao Libertad até o meio do ano. Para o setor defensivo, Vojvoda contará, além de Veríssimo, com Adonis Frías, Zé Ivaldo, Luan Peres e o Menino da Vila João Ananias.