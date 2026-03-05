Santos apresenta uruguaio Christian Oliva: 'É um orgulho estar aqui'

Quinto reforço do Santos para esta temporada, Christian Oliva foi apresentado em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (5), na Vila Belmiro.

O uruguaio chegou ao Brasil no fim do mês passado, mas precisou aguardar o clube ajustar pendências financeiras após ser notificado pela FIFA com um transfer ban. No entanto, segundo o jogador, o Santos transmitiu tranquilidade para que os detalhes fossem resolvidos e ele pudesse esperar pela regularização.

Durante a entrevista coletiva, o jogador falou sobre seu estilo de jogo mais marcador, característica que lhe rendeu a fama de receber muitos cartões amarelos ao longo da carreira.

Peça-chave do Nacional, campeão uruguaio em 2025, o volante chega para reforçar o meio de campo comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Aos 29 anos, o atleta assinou contrato válido por três temporadas com o Santos.

— Venho de um clube grande, de muita pressão. Sei marcar sob pressão. Em campo é mais ou menos assim - disse o novo camisa 28.

Apresentado ao lado de Adriano "Pagode", ídolo do clube e campeão da Libertadores, Christian Oliva também falou sobre a expectativa de atuar pelo time da Baixada Santista.

— É um orgulho estar aqui, onde jogaram Pelé e Neymar, entre tantos outros. Vou honrar essa camisa e quero dar alegria ao clube. Estou bem fisicamente, vinha jogando e fiz uma boa pré-temporada. Disputei três partidas e estou pronto para a estreia - afirmou.

Currículo:

Natural de Ciudad del Plata, no Uruguai, Oliva foi revelado nas categorias de base do Nacional, do Uruguai, e ganhou sua primeira oportunidade como profissional em 2018.

Em pouco tempo, o volante se destacou pela imposição física, recuperação de posse e saída de jogo com qualidade, chamando a atenção do Cagliari, da Itália, para onde se transferiu na temporada seguinte.

Na Europa, o uruguaio também passou pelo Valencia, da Espanha. Ainda teve passagens por Talleres, da Argentina, e Juárez, do México, antes de retornar ao Nacional, em 2024.

De volta ao clube onde foi relevado, Oliva virou o dono do meio de campo. Na última temporada, disputou 42 partidas, com três gols e três assistências, conquistando os títulos do Campeonato Uruguaio e da Supercopa Uruguaia. Registrou uma média de 11,8 recuperações de bola por 90 minutos, com 83% de aproveitamento de passes. De 2025 para cá, foram 477 bolas recuperadas e 258 duelos ganhos em 45 jogos, segundo dados do SofaScore.