Santos anuncia a contratação de Victor Hugo, do Flamengo
Santos contrata o 16º reforço da temporada; dois já deixaram o clube
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos anunciou nesta terça-feira (2º) a contratação por empréstimo do meio-campista Victor Hugo. O jogador esteve no CT Rei Pelé, mas não se encontrou com os companheiros de elenco, que estão de folga pro causa da Data Fifa.
Santos acerta o empréstimo de Lautaro Díaz, do Cruzeiro
Santos
Neymar detona a postura da arbitragem no jogo do Santos: ‘Toda vez isso’
Futebol Nacional
Vojvoda comenta estreia na Vila e opina sobre o desempenho do Santos: ‘Faltou efetividade’
Santos
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Victor Hugo buscava mais oportunidades de jogo, já que não está nos planos do técnico rubro-negro, Filipe Luís. Recentemente, ele retornou de empréstimo do Göztepe, da Turquia.
— Estou feliz demais e ansioso para jogar, para treinar. É um sonho sendo realizado, assisto o Neymar no Santos desde que eu comecei a assistir futebol, foi o jogador que me fez me apaixonar de verdade pelo futebol. É uma honra, um prazer poder jogar com ele, ter essa oportunidade e tenho certeza que vai dar muito certo — contou Victor Hugo.
Até o momento, o meia foi relacionado para apenas duas partidas pelo Flamengo: atuou nos 11 minutos finais do empate por 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, e ficou no banco na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, no Maracanã.
Com contrato com o Flamengo até o fim de 2028, o jogador também valorizou a oportunidade de atuar ao lado de Neymar no Santos.
O empréstimo de Victor Hugo vai até o fim de 2026, mas o Flamengo mantém a possibilidade de requisitá-lo de volta ou negociá-lo novamente.
— Está sendo incrível. A torcida já mandou bastante mensagem no Instagram. Estou feliz demais por estar nesse clube gigante e espero poder ajudar o máximo possível dentro de campo. Fui no último jogo na Vila e não vejo a hora de estar dentro do campo, podendo dar alegria para essa torcida. Tenho certeza que vai ser incrível, estou ansioso demais — concluiu.
Confira a nota oficial:
O meio campista Victor Hugo é o novo reforço do Santos FC para a temporada. Aos 21 anos, ele chega por empréstimo junto ao Flamengo, depois de passagem pelo Göztepe, da Turquia. O contrato com o Peixe se estende até 31 de julho de 2026. No Alvinegro Praiano, vestirá a camisa de número 29.
Nascido na capital do Rio de Janeiro, em 2004, Victor Hugo foi formado nas categorias de base do Flamengo e, pela equipe profissional, fez mais de 100 jogos, participando das conquistas da Copa Libertadores (2022) e da Copa do Brasil (2022 e 2024). Ele destacou a presença do Santos FC e do ídolo Neymar Jr. em suas primeiras lembranças sobre o futebol e a motivação para vestir o Manto Sagrado do Alvinegro Praiano.
Após a experiência no futebol turco, na última temporada europeia, o meio campista chega para reforçar a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda. Presente na Vila Belmiro na partida contra o Fluminense, ele falou sobre a recepção da torcida do Peixe e de sua expectativa para ajudar a equipe dentro de campo.
Reforços:
Reforço: Luisão
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 21 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Novorizontino
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Zé Ivaldo
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 27 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Cruzeiro
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025
Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)
O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.
Reforço: Thaciano
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 30 anos
Data do anúncio: 13 de janeiro
Último clube: Bahia
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Tiquinho Soares
Posicionamento: centroavante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 34 anos
Data do anúncio: 24 de janeiro
Último clube: Botafogo
Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027
Reforço: Neymar
Posicionamento: meia ou atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho
Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação
Reforço: Gabriel Veron (atacante)
O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.
Reforço: Álavro Barreal
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 6 de fevereiro
Último clube: FC Cincinnati (EUA)
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra
Reforço: Benjamín Rollheiser
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 12 de fevereiro
Último clube: Benfica (Portugal)
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Deivid Washington
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 20 anos
Data do anúncio: 20 de fevereiro
Último clube: Chelsea (Inglaterra)
Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra
Reforço: Zé Rafael
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 26 de feveireiro
Último clube: Palmeiras
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027
Reforço: Igor Vinicius
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 28 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: São Paulo
Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028
Reforço: Willian Arão
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: Panathinaikos (Grécia)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026
Reforço: Gustavo Caballero
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: paraguaio
Idade: 23 anos
Data do anúncio: 24 de julho
Último clube: Nacional (PAR)
Contrato: até julho de 2029
Reforço: Mayke
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileira
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 30 de julho
Último clube: Palmeiras
Contrato: até o fim de 2027
Reforço: Victor Hugo
Posicionamento: meio-campo
Nacionalidade:brasileira
Idade: 21 anos
Data do anúncio: -
Último clube: Flamengo
Contrato: (empréstimo) até o fim de 2027
Reforço: Lautaro Díaz
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 28 anos
Data do anúncio: -
Último clube: Independiente del Valle
Contrato: (empréstimo) até o fim de 2026
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias